4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговский футболист отличился в Испании
Черниговский футболист отличился в Испании
- Вчера, 17:34
- Просмотров: 29
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко провел очень насыщенную неделю. В пятницу в чемпионате Украины во время игры против «Шахтера» он отметился двумя забитыми голами, а уже вчера Ярмоленко играл в Испании. Андрея пригласили в состав сборной звезд мирового футбола для участия в товарищеском матче против «Атлетико». Игра была посвящена прощанию «Атлетико» с легендарным стадионом «Винсенте Кальдерон».
Эта арена была построена клубом «Атлетико» в 60-е годы прошлого века. Интересно, что деньги на строительство арены собирали не только владельцы клуба, но и простые фанаты команды. Теперь легендарный стадион в центре Мадрида будет местом проведения музыкальных концертов и фестивалей. «Атлетико» устроил большой праздник прощания со стадионом. В Мадрид пригласили звезд современного футбола и звезд прошлых лет. Вместе с нашим Андреем Ярмоленко за «сборную мира» вчера играли Игита, Кларенс Зеедорф, Роналдиньо, Нолито, Бобан, Густаво Лопес, Мартин Демикелис и другие. И хотя результат игры в таких выставочных матчах не столь важен, отметим - сборная мира победила звезд «Атлетико» со счетом 5: 4, а наш Андрей Ярмоленко отметился голом. На 56-й минуте после удара Андрея счет в матче стал 4: 1 в пользу звезд мирового футбола. Теперь Андрей вернулся в Украину и готовится к заключительному туру чемпионата, а затем отправляется на сбор национальной команды.
Эта арена была построена клубом «Атлетико» в 60-е годы прошлого века. Интересно, что деньги на строительство арены собирали не только владельцы клуба, но и простые фанаты команды. Теперь легендарный стадион в центре Мадрида будет местом проведения музыкальных концертов и фестивалей. «Атлетико» устроил большой праздник прощания со стадионом. В Мадрид пригласили звезд современного футбола и звезд прошлых лет. Вместе с нашим Андреем Ярмоленко за «сборную мира» вчера играли Игита, Кларенс Зеедорф, Роналдиньо, Нолито, Бобан, Густаво Лопес, Мартин Демикелис и другие. И хотя результат игры в таких выставочных матчах не столь важен, отметим - сборная мира победила звезд «Атлетико» со счетом 5: 4, а наш Андрей Ярмоленко отметился голом. На 56-й минуте после удара Андрея счет в матче стал 4: 1 в пользу звезд мирового футбола. Теперь Андрей вернулся в Украину и готовится к заключительному туру чемпионата, а затем отправляется на сбор национальной команды.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Андрей Ярмоленко установил исторический рекорд
Воспитанник черниговского футбола стал первым футболистом в истории чемпионатов Украины, кто
Черниговец Андрей Ярмоленко побил футбольный рекорд Андрея Шевченко
Игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины по количеству голов за один
Киевское «Динамо» повесило ценник на Андрея Ярмоленко
Воспитанник черниговского футбола, атакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в
Черниговский футболист вошел в историю киевского «Динамо»
Воспитанник черниговского футбола, экс-нападающий черниговской «Десны» Андрей Ярмоленко попал в
Черниговец Андрей Ярмоленко вошел в сборную тура Лиги Европы
Воспитанник черниговского футбола, aтакующий полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко
Воспитанник черниговского футбола побил рекорд Андрея Шевченко
Воспитанник черниговского футбола побил рекорд Андрея Шевченко Футболист Андрей Ярмоленко стал
Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик...
Добавить комментарий!