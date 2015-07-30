4ернігів.інфо » Стрічка новин » Станция «Щорс» получила новое название
Станция «Щорс» получила новое название
- Вчера, 18:17
- Просмотров: 18
«Укрзализныця» переименовала ряд станций Юго-Западной железной дороги. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрзализныци». Решено переименовать три станции Киев-Октябрьский теперь называется Грушки. Киев-Московский переименован в Киев-Демеевский. Станцию Щорс назвали станцией Сновск. Соответствующие изменения уже вносятся в расписания движения пассажирских поездов, размещенном на ведомственном сайте и в зданиях станционно-вокзальных комплексов, в интернет-сервисов по продаже билетов и работ по грузоотправителями.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Щорс переименовали еще раз
«Укрзалізниця» сообщила о переименовании ряда станций Юго-Западной железной дороги.
У пассажирских поездов новый график движения
В новом графике движения предусмотрено 168 пар поездов формирования железных дорог Украины, 14 пар
"Укрзализныця" на октябрь увеличила количество рейсов ряда поездов
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для
На Черниговщине Щорс переименуют в Сновск
Депутаты города Щорс решили вернуть ему историческое название Сновск, сообщает сайт Щорской РГА.
Беженцы из Донбасса могут бесплатно жить на вокзале Чернигова. СПИСОК други ...
Людям предоставят специально оборудованные комнаты. Беженцы, которые прибыли из горячих точек
Правительство утвердило проект капремонта дороги М-01 Киев - Чернигов - Нов ...
Кабинет министров Украины утвердил проект капитального ремонта автомобильной дороги
Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня Ада Роговцева вызвала фурор на сцене черниговского театра Застрелитесь пластмассовым пистолетом, - Атрошенко раскритик...
Добавить комментарий!