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Въезд в Чернигов со стороны Киева станет светлее
- Сегодня, 09:18
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На въезде в Чернигов со стороны «киевской трассы» ведется ремонт опор наружного освещения.
Сеть и опоры наружного освещения, установленные при въезде в Чернигов со стороны Киева, сейчас ремонтируют и приводят в надлежащий эстетический вид.
Эти работы выполняют работники коммунального дорожно-строительного предприятия Черниговского городского совета
На этом участке дороги находится более 70 железных опор с лампами, которые освещают дорогу.
Работники предприятия уже отремонтировали все светильники, сделали перефазировку линии электросети и заменили лампы освещения.
Теперь опоры красят. Ежедневно бригада работников очищает и красит по 8 опор, высота каждой из которых – более 9 метров.
Ранее наружное освещение этого участка работало, но не должным образом. Кроме того, не был отрегулирован ночной и вечерний режим.
Теперь в вечернее время будут светить все лампы, а в ночное – через одну.
Сеть и опоры наружного освещения, установленные при въезде в Чернигов со стороны Киева, сейчас ремонтируют и приводят в надлежащий эстетический вид.
Эти работы выполняют работники коммунального дорожно-строительного предприятия Черниговского городского совета
На этом участке дороги находится более 70 железных опор с лампами, которые освещают дорогу.
Работники предприятия уже отремонтировали все светильники, сделали перефазировку линии электросети и заменили лампы освещения.
Теперь опоры красят. Ежедневно бригада работников очищает и красит по 8 опор, высота каждой из которых – более 9 метров.
Ранее наружное освещение этого участка работало, но не должным образом. Кроме того, не был отрегулирован ночной и вечерний режим.
Теперь в вечернее время будут светить все лампы, а в ночное – через одну.
Источник: 0462.ua
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