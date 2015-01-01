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Въезд в Чернигов со стороны Киева станет светлее

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:18
  • Просмотров: 5
Въезд в Чернигов со стороны Киева станет светлееНа въезде в Чернигов со стороны «киевской трассы» ведется ремонт опор наружного освещения.

Сеть и опоры наружного освещения, установленные при въезде в Чернигов со стороны Киева, сейчас ремонтируют и приводят в надлежащий эстетический вид.

Эти работы выполняют работники коммунального дорожно-строительного предприятия Черниговского городского совета

На этом участке дороги находится более 70 железных опор с лампами, которые освещают дорогу.

Работники предприятия уже отремонтировали все светильники, сделали перефазировку линии электросети и заменили лампы освещения.

Теперь опоры красят. Ежедневно бригада работников очищает и красит по 8 опор, высота каждой из которых – более 9 метров.

Ранее наружное освещение этого участка работало, но не должным образом. Кроме того, не был отрегулирован ночной и вечерний режим.

Теперь в вечернее время будут светить все лампы, а в ночное – через одну.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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