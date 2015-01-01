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В центре Чернигова полиция нашла два игорных заведения

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 17
В центре Чернигова полиция нашла два игорных заведенияРаботники Управления защиты экономики в Черниговской области разоблачили игорные заведения, которые маскировали свою деятельность под видом распространения лотерей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Черниговского отдела полиции по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины, полиция проведела два обыска в Чернигове, в ходе которых раскрыто два игорные заведения, где в нарушение требований Закона Украины предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.

Так, в помещении игорного заведения по проспекту Мира в ходе санкционированного обыска полицией обнаружено и изъято 16 системных блоков компьютеров, 16 мониторов к ним, 2 кассовых аппарата и денежные средства в сумме более тысячи гривен. В помещении находились администратор данного заведения и игроки, личности которых устанавливаются.
А в другом незаконном игорном заведении по улице Пятницкой в ​​ходе санкционированного обыска было обнаружено и изъято 30 системных блоков компьютеров, 30 мониторов к ним, 2 кассовых аппарата и денежные средства в сумме более тысячи гривен. В помещении находились два администратора и игроки, лица которых установлено.
Всего во время обысков изъято 46 компьютерных системных блоков, 46 мониторов в компьютерных системных блоков, 4 кассовые аппараты, денежные средства в сумме более 2000 гривен.

Санкция статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. А это около 680 000 гривен. Продолжается досудебное расследование.
Правоохранители призывают граждан сообщать обо всех фактах возможной противоправной деятельности игорного бизнеса, в том числе, на правах анонимности.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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