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В центре Чернигова полиция нашла два игорных заведения
- Сегодня, 14:01
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Работники Управления защиты экономики в Черниговской области разоблачили игорные заведения, которые маскировали свою деятельность под видом распространения лотерей.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Черниговского отдела полиции по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины, полиция проведела два обыска в Чернигове, в ходе которых раскрыто два игорные заведения, где в нарушение требований Закона Украины предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.
Так, в помещении игорного заведения по проспекту Мира в ходе санкционированного обыска полицией обнаружено и изъято 16 системных блоков компьютеров, 16 мониторов к ним, 2 кассовых аппарата и денежные средства в сумме более тысячи гривен. В помещении находились администратор данного заведения и игроки, личности которых устанавливаются.
А в другом незаконном игорном заведении по улице Пятницкой в ходе санкционированного обыска было обнаружено и изъято 30 системных блоков компьютеров, 30 мониторов к ним, 2 кассовых аппарата и денежные средства в сумме более тысячи гривен. В помещении находились два администратора и игроки, лица которых установлено.
Всего во время обысков изъято 46 компьютерных системных блоков, 46 мониторов в компьютерных системных блоков, 4 кассовые аппараты, денежные средства в сумме более 2000 гривен.
Санкция статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. А это около 680 000 гривен. Продолжается досудебное расследование.
Правоохранители призывают граждан сообщать обо всех фактах возможной противоправной деятельности игорного бизнеса, в том числе, на правах анонимности.
В рамках уголовного производства, начатого следователями Черниговского отдела полиции по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины, полиция проведела два обыска в Чернигове, в ходе которых раскрыто два игорные заведения, где в нарушение требований Закона Украины предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.
Так, в помещении игорного заведения по проспекту Мира в ходе санкционированного обыска полицией обнаружено и изъято 16 системных блоков компьютеров, 16 мониторов к ним, 2 кассовых аппарата и денежные средства в сумме более тысячи гривен. В помещении находились администратор данного заведения и игроки, личности которых устанавливаются.
А в другом незаконном игорном заведении по улице Пятницкой в ходе санкционированного обыска было обнаружено и изъято 30 системных блоков компьютеров, 30 мониторов к ним, 2 кассовых аппарата и денежные средства в сумме более тысячи гривен. В помещении находились два администратора и игроки, лица которых установлено.
Всего во время обысков изъято 46 компьютерных системных блоков, 46 мониторов в компьютерных системных блоков, 4 кассовые аппараты, денежные средства в сумме более 2000 гривен.
Санкция статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом) предусматривает наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования. А это около 680 000 гривен. Продолжается досудебное расследование.
Правоохранители призывают граждан сообщать обо всех фактах возможной противоправной деятельности игорного бизнеса, в том числе, на правах анонимности.
Источник: 0462.ua
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