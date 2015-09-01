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Черниговские полисмены отправилсь охранять блок-посты в зоне АТО
- Сегодня, 14:31
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Бойцы роты полиции особого назначения «Чернигов» осуществляют очередную плановую ротацию личного состава, несущего службу в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
Поддержать бойцов перед дальней дорогой к Азовскому побережью пришли коллеги, друзья и родственники правоохранителей. И хотя они едут на Донбасс далеко не впервые, близкие не скрывали своего волнения.
Провожая бойцов на Донбасс, и.о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Дмитрий Лось призвал бойцов проявлять бдительность во время несения службы, обязательно прикрывать друг друга на спецоперациях и всячески помогали местному населению. Дмитрий Александрович сообщил, что зона ответственности черниговских полицейских в Донецкой области, очевидно, изменится: вместо сегодняшних обязанностей по охране стратегических объектов бойцам роты будет поручено нести службу на блок-постах.
Морально поддержать бойцов и выполнить почетную миссию прибыл на церемонию проводов полицейских в долговременную командировку на восток председатель профсоюза аттестованных сотрудников полиции ГУНП в Черниговской области Игорь Поплавский. Он высказал пожелание успешной службы, а также вручил трем полицейским отличия этого общественного объединения - медали «Отвага и мужество».
Собратья, родственники и друзья пожелали бойцам достойно выполнить поставленные задачи и с честью вернуться домой. Живыми и здоровыми.
Поддержать бойцов перед дальней дорогой к Азовскому побережью пришли коллеги, друзья и родственники правоохранителей. И хотя они едут на Донбасс далеко не впервые, близкие не скрывали своего волнения.
Провожая бойцов на Донбасс, и.о. заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Дмитрий Лось призвал бойцов проявлять бдительность во время несения службы, обязательно прикрывать друг друга на спецоперациях и всячески помогали местному населению. Дмитрий Александрович сообщил, что зона ответственности черниговских полицейских в Донецкой области, очевидно, изменится: вместо сегодняшних обязанностей по охране стратегических объектов бойцам роты будет поручено нести службу на блок-постах.
Морально поддержать бойцов и выполнить почетную миссию прибыл на церемонию проводов полицейских в долговременную командировку на восток председатель профсоюза аттестованных сотрудников полиции ГУНП в Черниговской области Игорь Поплавский. Он высказал пожелание успешной службы, а также вручил трем полицейским отличия этого общественного объединения - медали «Отвага и мужество».
Собратья, родственники и друзья пожелали бойцам достойно выполнить поставленные задачи и с честью вернуться домой. Живыми и здоровыми.
Источник: 0462.ua
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