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Священник московского патриархата покалечил в Черниговской области участника
- Сегодня, 15:00
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Настоятель церкви УПЦ МП в Городне стал участником ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил местный житель, сообщает ТСН.
Авария произошла 25 мая в Городне. Очевидцы сообщают, что автомобиль «Нива», за рулем которого находился настоятель местной церкви Мирон Ковалевский, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, который ехал по главной дороге.
Водитель авто совершал левый поворот и должен был пропустить мотоцикл, который ехал навстречу.
В итоге мотоциклист Дмитрий Олейник с переломами был госпитализирован в Черниговскую больницу. У него травма спинного мозга – он не чувствует ног.
Позже СМИ сообщили, что Дмитрий – участник АТО, а священник в 2012 году был замечен на одно из мероприятий с российским флагом.
Сообщаетя также, что в 2004 году Мирона Ковалевский был признан «Человеком года» в Городне. Так отметили вклад священника в возрождение Свято-Николаевского храма.
Авария произошла 25 мая в Городне. Очевидцы сообщают, что автомобиль «Нива», за рулем которого находился настоятель местной церкви Мирон Ковалевский, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, который ехал по главной дороге.
Водитель авто совершал левый поворот и должен был пропустить мотоцикл, который ехал навстречу.
В итоге мотоциклист Дмитрий Олейник с переломами был госпитализирован в Черниговскую больницу. У него травма спинного мозга – он не чувствует ног.
Позже СМИ сообщили, что Дмитрий – участник АТО, а священник в 2012 году был замечен на одно из мероприятий с российским флагом.
Сообщаетя также, что в 2004 году Мирона Ковалевский был признан «Человеком года» в Городне. Так отметили вклад священника в возрождение Свято-Николаевского храма.
Источник: 0462.ua
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