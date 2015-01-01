Священник московского патриархата покалечил в Черниговской области участника

Авария произошла 25 мая в Городне. Очевидцы сообщают, что автомобиль «Нива», за рулем которого находился настоятель местной церкви Мирон Ковалевский, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, который ехал по главной дороге.Водитель авто совершал левый поворот и должен был пропустить мотоцикл, который ехал навстречу.В итоге мотоциклист Дмитрий Олейник с переломами был госпитализирован в Черниговскую больницу. У него травма спинного мозга – он не чувствует ног.Позже СМИ сообщили, что Дмитрий – участник АТО, а священник в 2012 году был замечен на одно из мероприятий с российским флагом.Сообщаетя также, что в 2004 году Мирона Ковалевский был признан «Человеком года» в Городне. Так отметили вклад священника в возрождение Свято-Николаевского храма.