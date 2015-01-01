﻿﻿ Священник московского патриархата покалечил в Черниговской области участника » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Священник московского патриархата покалечил в Черниговской области участника
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Священник московского патриархата покалечил в Черниговской области участника

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:00
  • Просмотров: 20
Священник московского патриархата покалечил в Черниговской области участника Настоятель церкви УПЦ МП в Городне стал участником ДТП, в результате которого тяжелые травмы получил местный житель, сообщает ТСН.

Авария произошла 25 мая в Городне. Очевидцы сообщают, что автомобиль «Нива», за рулем которого находился настоятель местной церкви Мирон Ковалевский, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, который ехал по главной дороге.

Водитель авто совершал левый поворот и должен был пропустить мотоцикл, который ехал навстречу.

В итоге мотоциклист Дмитрий Олейник с переломами был госпитализирован в Черниговскую больницу. У него травма спинного мозга – он не чувствует ног.

Позже СМИ сообщили, что Дмитрий – участник АТО, а священник в 2012 году был замечен на одно из мероприятий с российским флагом.

Сообщаетя также, что в 2004 году Мирона Ковалевский был признан «Человеком года» в Городне. Так отметили вклад священника в возрождение Свято-Николаевского храма.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Водитель Yamaha попал в больницу

В Городне по ул. 1-го Мая в 12 час. 25 мая водитель автомобиля «ВАЗ-21214» совершил столкновение с

Пьяный водитель сбил в Черниговской области девочку на велосипеде

Полиция задержала водителя, который 24 мая в Семеновке стал участником ДТП. В результате аварии

На Черниговщине произошла «полевая» ДТП

28 сентября на Черниговщине зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате

На Черниговщине ВАЗ врезался в дерево, погибли три человека

Водитель госпитализирован с травмами. В Черниговской области в результате ДТП погибли три

Бывшего сотрудника «Беркута» приговорили к 7 годам лишения свободы

Прокуратурой Черниговской области доказана в суде вина водителя, автомобиль которого 12 января

В Симферополе житель Черниговской области сбил двух женщин: одна из них пог ...

Накануне вечером в Симферополе на объездной дороге «Обход Симферополя» грузовой автомобиль «Рено
﻿
Видео
Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов Вандализм в черниговском троллейбусе от 28-летнего парня
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети