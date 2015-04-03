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В Чернигове собирают подписи против тополиного пуха
- Сегодня, 15:32
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На местном сайте петиций собирает подписи предложение касательно санитарной вырубки деревьев в городе.
«Безперечно, озеленення міста - важливе питання. В тих умовах, що склалися після визволення Чернігова від нацистської окупації, тополі, як швидко ростуче дерево, були оптимальним варіантом озеленення міста.
Але в наш час, зважаючи на екологічну ситуацію та стан здоров'я містян, серед яких чимало алергіків, вкрай важливо зробити заміну тополь на інші дерева», – говорится в петиции.
Автор петиции предлагает:
- первое – разработать план (на несколько лет) по санитарной вырубке тополя в городе, ну и аварийных деревьев не зависимо от породы.
- второе – сделать эту санитарную вырубку и высадить новые деревья: клены, каштаны, березы, буки, вязы и прочие.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Кстати, в минувшем году в пик тополиного пуха на местном сайте петиций собирали подписи сразу два предложения, как бороться с этой бедой.
«Безперечно, озеленення міста - важливе питання. В тих умовах, що склалися після визволення Чернігова від нацистської окупації, тополі, як швидко ростуче дерево, були оптимальним варіантом озеленення міста.
Але в наш час, зважаючи на екологічну ситуацію та стан здоров'я містян, серед яких чимало алергіків, вкрай важливо зробити заміну тополь на інші дерева», – говорится в петиции.
Автор петиции предлагает:
- первое – разработать план (на несколько лет) по санитарной вырубке тополя в городе, ну и аварийных деревьев не зависимо от породы.
- второе – сделать эту санитарную вырубку и высадить новые деревья: клены, каштаны, березы, буки, вязы и прочие.
Напомним, если петиция соберет 250 подписей, городская власть обязана будет на нее отреагировать.
Кстати, в минувшем году в пик тополиного пуха на местном сайте петиций собирали подписи сразу два предложения, как бороться с этой бедой.
Источник: 0462.ua
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