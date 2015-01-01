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Директор черниговской школы разговаривает матом (18+)
- Сегодня, 16:13
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Журналист Игорь Левенок обнародовал аудиозапись «воспитательной беседы» директора школы №32 Людмилы Тарасюк с его женой, которая работает в этом же учебном заведении.
На записи слышно, как директор школы в крайне нецензурной манере жалуется на то, что сегодня родители черниговских школьников пишут в социальных сетях о неподобающем поведении учителей и администрацию школы.
А потом на основании этих сообщений, дескать, руководство управления образования (Василий Билогура) и городской голова Владислав Атрошенко принимают меры к учителям.
Также директор школы выражает недовольство тем, что в школах запретили поборы. В качестве примера указывает на стенку, которая стоит в «этом кабинете» за 9 тысяч гривен, а у некой Вячеславовны – за 11 тысяч родительских денег.
Запись журналист выложил после того, как узнал, что Людмила Тарасюк написала на него заявление в прокуратуру, в котором обвиняет Игоря Левенка в попытках с помощью других людей заставить ее уволиться.
Позиция Игоря Левенка следующая: после того, как с женой была проведена «беседа» (ее подозревали в том, что она рассказала мужу об инциденте в школе, в ходе которого пострадала учительница), он попросил не впутывать в разбирательства жену, а в противном случае привлечь правоохранителей.
Директор школы в заявлении в прокуратуру пишет, что разговор с Мариной Левенок проходил в присутствии завуча по воспитательной работе и носила исключительно деловой характер.
А после этого к ней, дескать, и начали поступать требования от посторонних людей с требованием написать заявление об уходе.
Также в адрес Игоря Левенка прозвучали обвинения насчет того, что он лично приглашал представителей всеукраинских СМИ освещать ситуацию с избиением школьницы в Чернигове. В той драке засветилась и одна из учениц 32-й школы.
Аудио - 18+
На записи слышно, как директор школы в крайне нецензурной манере жалуется на то, что сегодня родители черниговских школьников пишут в социальных сетях о неподобающем поведении учителей и администрацию школы.
А потом на основании этих сообщений, дескать, руководство управления образования (Василий Билогура) и городской голова Владислав Атрошенко принимают меры к учителям.
Также директор школы выражает недовольство тем, что в школах запретили поборы. В качестве примера указывает на стенку, которая стоит в «этом кабинете» за 9 тысяч гривен, а у некой Вячеславовны – за 11 тысяч родительских денег.
Запись журналист выложил после того, как узнал, что Людмила Тарасюк написала на него заявление в прокуратуру, в котором обвиняет Игоря Левенка в попытках с помощью других людей заставить ее уволиться.
Позиция Игоря Левенка следующая: после того, как с женой была проведена «беседа» (ее подозревали в том, что она рассказала мужу об инциденте в школе, в ходе которого пострадала учительница), он попросил не впутывать в разбирательства жену, а в противном случае привлечь правоохранителей.
Директор школы в заявлении в прокуратуру пишет, что разговор с Мариной Левенок проходил в присутствии завуча по воспитательной работе и носила исключительно деловой характер.
А после этого к ней, дескать, и начали поступать требования от посторонних людей с требованием написать заявление об уходе.
Также в адрес Игоря Левенка прозвучали обвинения насчет того, что он лично приглашал представителей всеукраинских СМИ освещать ситуацию с избиением школьницы в Чернигове. В той драке засветилась и одна из учениц 32-й школы.
Аудио - 18+
Источник: 0462.ua
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