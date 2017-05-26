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В Яловщине проведут первый масштабный экологический фестиваль

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:37
  • Просмотров: 15
В Яловщине проведут первый масштабный экологический фестиваль«Беречь природу необходимо. Кроме того, это еще и модно и интересно», - заверяют в Департаменте экологии и природных ресурсов ОГА.

Профильное структурное подразделение облгосадминистрации совместно с педагогами и общественными активистами организует проведение первого экологического фестиваля «Жизнь в стиле ЭКО».

Детали этой задумки сегодня во время брифинга рассказали руководительница департамента Екатерина Тканко и директор областной станции юных натуралистов Людмила Трегубова.

Действо будет происходить 5 июня на территории регионального ландшафтного парка «Яловщина».

Начнется фестиваль в 11.00 с «Чистых игр» - уборка парка в игровой форме с использованием метода сортировки и раздельного сбора. Также будут высажены реликтовые ценные растения: гинкго билоба, магнолия и редкая яблоня роялбьютифи.

В 12:30 - экологическая тропа «Дивный природы Яловщины», мастер-классы: вторая жизнь старых вещей, интересный мир жидкостей, кукла мотанка, оригами, фитодизайн, гончарное производство, кузня, боди-арт.

Для самых маленьких участников - контактный зоопарк и мини игровые площадки с живыми куклами. Для молодежи - экологический квест и аква-гейм.

Помогать с этим будут представители со станции юных натуралистов.

- Это первое масштабное мероприятие, которое мы будем проводить совместно с Департаментом экологии. Есть немало идей на будущее, - акцентировала Людмила Трегубова.

В программе также выступления творческих коллективов, угощение кулешом и фиточаем.

- Фестиваль рассчитан на разные возрастные группы. Посетить праздник приглашаем всей семьей. Активные семьи ждут подарки, - отметила Екатерина Тканко. - К тому же, в этом году начинается областной конкурс «Одна планета - одно будущее», что, кроме призов, сможет помочь реализовать интересный эко-проект.

В конкурсе смогут принять участие ученики общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений и представители общественности.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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