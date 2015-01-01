На Черниговщине полиция изъяла более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями ГУНП в Черниговской области и оперативниками Черниговского пограничного отряда, под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры выявлены факты незаконного оборота подакцизных товаров.В рамках расследования уголовного производства было проведено три санкционированных обыска, два в Прилуках и один в Чернигове, в ходе которых обнаружено и изъято бутылки с жидкостью прозрачного цвета, на которых содержались этикетки разных торговых марок водочной продукции, в том числе и иностранного производства.Также было обнаружено и изъято пластиковые емкости и бумажные коробки с полиэтиленовыми пакетами емкостью по 10 и по 2 литра с жидкостью прозрачного цвета и поддельные марки акцизного сбора.Всего конфисковано около 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости на сумму свыше 230 000 гривен. Все изъятое отправлено на экспертизу.Расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт ... марок акцизного налога или голографических защитных элементов) продолжается. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области