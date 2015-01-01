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На Черниговщине полиция изъяла более 3 тысяч литров фальсифицированного алкоголя
- Сегодня, 17:02
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На днях в Чернигове и Прилуках, в ходе хорошо спланированной спецоперации, полицией были раскрыті подпольные цеха по производству фальсифицированной алкогольной продукции. Стоимость изъятого товара составила более 230 тысяч гривен.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями ГУНП в Черниговской области и оперативниками Черниговского пограничного отряда, под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры выявлены факты незаконного оборота подакцизных товаров.
В рамках расследования уголовного производства было проведено три санкционированных обыска, два в Прилуках и один в Чернигове, в ходе которых обнаружено и изъято бутылки с жидкостью прозрачного цвета, на которых содержались этикетки разных торговых марок водочной продукции, в том числе и иностранного производства.
Также было обнаружено и изъято пластиковые емкости и бумажные коробки с полиэтиленовыми пакетами емкостью по 10 и по 2 литра с жидкостью прозрачного цвета и поддельные марки акцизного сбора.
Всего конфисковано около 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости на сумму свыше 230 000 гривен. Все изъятое отправлено на экспертизу.
Расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт ... марок акцизного налога или голографических защитных элементов) продолжается. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления защиты экономики в Черниговской области совместно со следователями ГУНП в Черниговской области и оперативниками Черниговского пограничного отряда, под процессуальным руководством Черниговской местной прокуратуры выявлены факты незаконного оборота подакцизных товаров.
В рамках расследования уголовного производства было проведено три санкционированных обыска, два в Прилуках и один в Чернигове, в ходе которых обнаружено и изъято бутылки с жидкостью прозрачного цвета, на которых содержались этикетки разных торговых марок водочной продукции, в том числе и иностранного производства.
Также было обнаружено и изъято пластиковые емкости и бумажные коробки с полиэтиленовыми пакетами емкостью по 10 и по 2 литра с жидкостью прозрачного цвета и поддельные марки акцизного сбора.
Всего конфисковано около 3 тысяч литров спиртосодержащей жидкости на сумму свыше 230 000 гривен. Все изъятое отправлено на экспертизу.
Расследование уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт ... марок акцизного налога или голографических защитных элементов) продолжается. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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