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Интересный обмен: в Прилуках меняли сигареты на конфеты
- Сегодня, 17:27
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Студенты Прилуцкого медицинского училища накануне Всемирного дня без табака, приходится на 31 мая, провели акцию по борьбе с курением «Меняю сигарету на конфету». Мероприятие состоялось в центральной части города возле памятника Тарасу Шевченко.
Организаторы рассказывали прохожим о негативных последствиях курения, а курильщики, которые приняли участие в акции, охотно меняли свои сигареты на конфеты и пообещали отказаться от вредной привычки. Студенты медицинского училища также измеряли артериальное давление прохожим, правда, преимущественно на это соглашались старики. И напоследок немного интересной статистики. По данным выборочного опроса домохозяйств, проведенного органами статистики в октябре 2016, на Черниговщине курят 170 тыс. Человек, или каждый пятый житель в возрасте 12 лет и старше. Среди курильщиков почти половина (49%) лелеет эту плохую привычку уже более 20 лет, 17% - от 16 до 20 лет, 15% - от 6 до 10 лет, каждый десятый - от 11 до 15 лет и столько же начинающих. Среди лиц, которые курят, более трети выкуривают от 16 до 20 сигарет в день, а каждый третий - от 6 до 10 сигарет. В среднем ежемесячно 1,8% денежных расходов домохозяйств области исчезает из бюджета семьи вместе с дымом сигарет. Если к расходам на табак добавить еще расходы на алкоголь, то эта сумма в 2,3 раза превысит ежемесячные расходы семьи на отдых и культуру. Также стоит отметить, что курение существенно способствует развитию болезней органов дыхания. Например, в прошлом году в области от злокачественных новообразований гортани, трахеи, бронхов, легких умерли более 300 человек. Для сравнения: в Украине доля курящих составила 19%, среди них более трети курят более 20 лет. Наиболее распространена эта плохая привычка среди населения Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей (25% -22%), а меньше всего - Хмельницкой (12%).
Организаторы рассказывали прохожим о негативных последствиях курения, а курильщики, которые приняли участие в акции, охотно меняли свои сигареты на конфеты и пообещали отказаться от вредной привычки. Студенты медицинского училища также измеряли артериальное давление прохожим, правда, преимущественно на это соглашались старики. И напоследок немного интересной статистики. По данным выборочного опроса домохозяйств, проведенного органами статистики в октябре 2016, на Черниговщине курят 170 тыс. Человек, или каждый пятый житель в возрасте 12 лет и старше. Среди курильщиков почти половина (49%) лелеет эту плохую привычку уже более 20 лет, 17% - от 16 до 20 лет, 15% - от 6 до 10 лет, каждый десятый - от 11 до 15 лет и столько же начинающих. Среди лиц, которые курят, более трети выкуривают от 16 до 20 сигарет в день, а каждый третий - от 6 до 10 сигарет. В среднем ежемесячно 1,8% денежных расходов домохозяйств области исчезает из бюджета семьи вместе с дымом сигарет. Если к расходам на табак добавить еще расходы на алкоголь, то эта сумма в 2,3 раза превысит ежемесячные расходы семьи на отдых и культуру. Также стоит отметить, что курение существенно способствует развитию болезней органов дыхания. Например, в прошлом году в области от злокачественных новообразований гортани, трахеи, бронхов, легких умерли более 300 человек. Для сравнения: в Украине доля курящих составила 19%, среди них более трети курят более 20 лет. Наиболее распространена эта плохая привычка среди населения Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областей (25% -22%), а меньше всего - Хмельницкой (12%).
Источник: cheline.com.ua
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