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Во время велодня в Чернигове велосипедист сбил ребенка
- Сегодня, 18:29
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Об инциденте с ребенком на самокате, которую сбил велосипедист, написала в Facebook-велоспильноти «Лайба» Чернигова Светлана Бондарь. Она была свидетелем происшествия. Произошло это во время воскресного велодня в центре города. Ребенок после столкновения упала на асфальт и травмировала лица. По словам девушки, мужчина на велосипеде убежал с места происшествия, сильно обматерив мать ребенка.
Источник: cheline.com.ua
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