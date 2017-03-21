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Вниманию руководителей предприятий-землепользователей
- Сегодня, 11:03
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Главное управление ДФС в Черниговской области обращает внимание на отдельные случаи не оформление документов на право собственности и / или пользования земельными участками юридическими лицами плательщик налога.
В результате, это приводит к занижению поступлений в местные
бюджетов.
Напоминаем, что в соответствии с Земельным кодексом Украины, использование
земли в Украине является платным. Право собственности, пользования земельным участком
оформляется в соответствии с Законом Украины & quot; О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и их обременений & quot ;.
В связи с этим, отмечаем необходимость оформления права
собственности / пользования земельными участками под объектами недвижимости, представление
отчетности по плате за землю и уплаты обязательств за использование земельных
участков в полном объеме.
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам 652-835, 652-334.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
В результате, это приводит к занижению поступлений в местные
бюджетов.
Напоминаем, что в соответствии с Земельным кодексом Украины, использование
земли в Украине является платным. Право собственности, пользования земельным участком
оформляется в соответствии с Законом Украины & quot; О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и их обременений & quot ;.
В связи с этим, отмечаем необходимость оформления права
собственности / пользования земельными участками под объектами недвижимости, представление
отчетности по плате за землю и уплаты обязательств за использование земельных
участков в полном объеме.
В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам 652-835, 652-334.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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