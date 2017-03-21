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Вниманию руководителей предприятий-землепользователей

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:03
  • Просмотров: 22
Вниманию руководителей предприятий-землепользователейГлавное управление ДФС в Черниговской области обращает внимание на отдельные случаи не оформление документов на право собственности и / или пользования земельными участками юридическими лицами плательщик налога.

В результате, это приводит к занижению поступлений в местные

бюджетов.

Напоминаем, что в соответствии с Земельным кодексом Украины, использование

земли в Украине является платным. Право собственности, пользования земельным участком

оформляется в соответствии с Законом Украины & quot; О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и их обременений & quot ;.

В связи с этим, отмечаем необходимость оформления права

собственности / пользования земельными участками под объектами недвижимости, представление

отчетности по плате за землю и уплаты обязательств за использование земельных

участков в полном объеме.

В случае возникновения вопросов обращаться по телефонам 652-835, 652-334.

Отдел организации работы ГУ ДФС

в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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