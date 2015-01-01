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Проверки свидетельствуют о нарушениях торговли алкогольными напитками и табачными изделиями

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:32
  • Просмотров: 20
Проверки свидетельствуют о нарушениях торговли алкогольными напитками и табачными изделиямиУправлением контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ДФС в Черниговской области в мае текущего года проведено 10 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями на территории области.

По результатам проверок выявлено 7 фактов нарушений требований Закона Украины «О

государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и

плодового, алкогольных напитков и табачных изделий »от 19.12.1995 г.. №481 / 95-

ВР (с изменениями и дополнениями), а именно:

3 факта розничной торговли алкогольными напитками по ценам ниже

установлены минимальные;

2 - розничной торговли алкогольными напитками без лицензии;

1 - розничной торговли табачными изделиями без лицензии;

1-хранения алкогольных напитков в местах, не внесенных в Единый

государственного реестра мест хранения.

Общая сумма штрафных финансовых санкций за вышеуказанные нарушения

составляет 98 тыс. гривен.

Отдел организации работы ГУ ДФС

в Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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