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Проверки свидетельствуют о нарушениях торговли алкогольными напитками и табачными изделиями
- Сегодня, 11:32
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Управлением контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ДФС в Черниговской области в мае текущего года проведено 10 проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями на территории области.
По результатам проверок выявлено 7 фактов нарушений требований Закона Украины «О
государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и
плодового, алкогольных напитков и табачных изделий »от 19.12.1995 г.. №481 / 95-
ВР (с изменениями и дополнениями), а именно:
3 факта розничной торговли алкогольными напитками по ценам ниже
установлены минимальные;
2 - розничной торговли алкогольными напитками без лицензии;
1 - розничной торговли табачными изделиями без лицензии;
1-хранения алкогольных напитков в местах, не внесенных в Единый
государственного реестра мест хранения.
Общая сумма штрафных финансовых санкций за вышеуказанные нарушения
составляет 98 тыс. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
По результатам проверок выявлено 7 фактов нарушений требований Закона Украины «О
государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и
плодового, алкогольных напитков и табачных изделий »от 19.12.1995 г.. №481 / 95-
ВР (с изменениями и дополнениями), а именно:
3 факта розничной торговли алкогольными напитками по ценам ниже
установлены минимальные;
2 - розничной торговли алкогольными напитками без лицензии;
1 - розничной торговли табачными изделиями без лицензии;
1-хранения алкогольных напитков в местах, не внесенных в Единый
государственного реестра мест хранения.
Общая сумма штрафных финансовых санкций за вышеуказанные нарушения
составляет 98 тыс. гривен.
Отдел организации работы ГУ ДФС
в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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