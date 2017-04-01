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О кодах услуг согласно Государственному классификатору продукции
- Сегодня, 12:11
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законом Украины от 20 декабря 2016 № 1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата Украины» внесены изменения в Налоговый кодексуьУкраины, в частности налоговую накладную дополнен обязательным реквизитом «код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг».
В связи с получением большого количества запросов субъектов
хозяйствования о предоставлении разъяснений относительно кодирования названий
группировок продукции и услуг ДК 016: 2010 «Государственный классификатор
продукции и услуг »(далее - ДК 016: 2010), Министерство экономического
развития и торговли Украины письмом от 11.05.2017 г.. № 3411-08 / 15258- 03
довело до сведения, что согласно разделу 6 ГОСТ 1.10: 2005 «Национальная
стандартизация. Правила разработки, построения, изложения, оформления,
ведения национальных классификаторов », ведение национальных
классификаторов обеспечивают организации по их разработке.
Разработчиком ДК 016: 2010 является государственное предприятие «Научно
исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем »(далее -
ГП «НИИ« Система »).
По вопросам разъяснений ДК 016: 2010 субъектам хозяйствования следует
обращаться в ГП «НИИ« Система »по адресу: ул. Кривоноса, 6, г.. Львов,
79008, тел .: (032) 2399200; (032) 2728939).
Сектор организации работы
В связи с получением большого количества запросов субъектов
хозяйствования о предоставлении разъяснений относительно кодирования названий
группировок продукции и услуг ДК 016: 2010 «Государственный классификатор
продукции и услуг »(далее - ДК 016: 2010), Министерство экономического
развития и торговли Украины письмом от 11.05.2017 г.. № 3411-08 / 15258- 03
довело до сведения, что согласно разделу 6 ГОСТ 1.10: 2005 «Национальная
стандартизация. Правила разработки, построения, изложения, оформления,
ведения национальных классификаторов », ведение национальных
классификаторов обеспечивают организации по их разработке.
Разработчиком ДК 016: 2010 является государственное предприятие «Научно
исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем »(далее -
ГП «НИИ« Система »).
По вопросам разъяснений ДК 016: 2010 субъектам хозяйствования следует
обращаться в ГП «НИИ« Система »по адресу: ул. Кривоноса, 6, г.. Львов,
79008, тел .: (032) 2399200; (032) 2728939).
Сектор организации работы
Источник: 4ernigiv.info
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