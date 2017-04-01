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О кодах услуг согласно Государственному классификатору продукции

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:11
  • Просмотров: 23
О кодах услуг согласно Государственному классификатору продукцииЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области информирует: в соответствии с Законом Украины от 20 декабря 2016 № 1797-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата Украины» внесены изменения в Налоговый кодексуьУкраины, в частности налоговую накладную дополнен обязательным реквизитом «код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг».

В связи с получением большого количества запросов субъектов

хозяйствования о предоставлении разъяснений относительно кодирования названий

группировок продукции и услуг ДК 016: 2010 «Государственный классификатор

продукции и услуг »(далее - ДК 016: 2010), Министерство экономического

развития и торговли Украины письмом от 11.05.2017 г.. № 3411-08 / 15258- 03

довело до сведения, что согласно разделу 6 ГОСТ 1.10: 2005 «Национальная

стандартизация. Правила разработки, построения, изложения, оформления,

ведения национальных классификаторов », ведение национальных

классификаторов обеспечивают организации по их разработке.

Разработчиком ДК 016: 2010 является государственное предприятие «Научно

исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем »(далее -

ГП «НИИ« Система »).

По вопросам разъяснений ДК 016: 2010 субъектам хозяйствования следует

обращаться в ГП «НИИ« Система »по адресу: ул. Кривоноса, 6, г.. Львов,

79008, тел .: (032) 2399200; (032) 2728939).

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Источник: 4ernigiv.info

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