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Налоговая: Вниманию граждан - владельцев и землепользователей
- Сегодня, 12:31
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает: плата за землю - обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога и арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.
Плательщиками земельного налога являются собственники
земельных участков и землепользователи.
Объектами налогообложения являются земельные участки,
находятся в собственности или пользовании граждан.
Базой налогообложения является нормативная денежная оценка земельных участков, а
также площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.
Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых
проведено по г.. Чернигову составляет 0,5 процентов от их нормативной денежной
оценки, а если нормативно денежная оценка не проведена, то с учетом индекса
потребительских цен за 2016 год в 2017 году налог за 1 сотку земли в г.. Чернигове составит
167,48 гривен (158 грн * 1,06 = 167,48 гривен).
От уплаты земельного налога освобождаются: инвалиды первой и второй группы;
физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; пенсионеры (по
возрасту); ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О
статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты »; физические лица, признанные
законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.
Следует отметить, что освобождение от уплаты налога за земельные участки
распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в пределах
предельных норм.
Обращаем внимание, что решением Черниговского городского совета от 29.12.2016 года
за №14 / VИИ-28 владельцам земельных участков для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), которым
предоставлялась субсидия на содержание жилья, установлена льгота по уплате земельного
налога в размере 50 процентов на весь 2017 год. При применении льготы при
назначении субсидии размер налога за 1 сотку земли составляет 83,50 гривны.
Базовым налоговым периодом для платы за землю является календарный год.
Начисление физическим лицам сумм налога производится контролирующими
органами по месту нахождения земельного участка, которые присылают (вручают)
плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое
уведомление-решение. Налог на землю гражданами уплачивается в течение 60
календарных дней со дня получения такого налогового уведомления-решения.
Гражданам следует иметь в виду: если в течение 60 дней со дня вручения
налогового уведомления-решения не платят согласованную сумму денежного
обязательства, такие налогоплательщики привлекаются к ответственности в виде
штрафа в размерах, установленных ст.126 Налогового кодекса Украины. Кроме того,
на сумму несвоевременно уплаченного налогового обязательства начисляется пеня в
порядке, определенном ст.129 Налогового кодекса Украины.
Сектор организации работы Черниговской ОГНИ
Плательщиками земельного налога являются собственники
земельных участков и землепользователи.
Объектами налогообложения являются земельные участки,
находятся в собственности или пользовании граждан.
Базой налогообложения является нормативная денежная оценка земельных участков, а
также площадь земельных участков, нормативная денежная оценка которых не проведена.
Ставка налога за земельные участки, нормативная денежная оценка которых
проведено по г.. Чернигову составляет 0,5 процентов от их нормативной денежной
оценки, а если нормативно денежная оценка не проведена, то с учетом индекса
потребительских цен за 2016 год в 2017 году налог за 1 сотку земли в г.. Чернигове составит
167,48 гривен (158 грн * 1,06 = 167,48 гривен).
От уплаты земельного налога освобождаются: инвалиды первой и второй группы;
физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет; пенсионеры (по
возрасту); ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О
статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты »; физические лица, признанные
законом лицами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.
Следует отметить, что освобождение от уплаты налога за земельные участки
распространяется на один земельный участок по каждому виду использования в пределах
предельных норм.
Обращаем внимание, что решением Черниговского городского совета от 29.12.2016 года
за №14 / VИИ-28 владельцам земельных участков для строительства и обслуживания
жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок), которым
предоставлялась субсидия на содержание жилья, установлена льгота по уплате земельного
налога в размере 50 процентов на весь 2017 год. При применении льготы при
назначении субсидии размер налога за 1 сотку земли составляет 83,50 гривны.
Базовым налоговым периодом для платы за землю является календарный год.
Начисление физическим лицам сумм налога производится контролирующими
органами по месту нахождения земельного участка, которые присылают (вручают)
плательщику по месту его регистрации до 1 июля текущего года налоговое
уведомление-решение. Налог на землю гражданами уплачивается в течение 60
календарных дней со дня получения такого налогового уведомления-решения.
Гражданам следует иметь в виду: если в течение 60 дней со дня вручения
налогового уведомления-решения не платят согласованную сумму денежного
обязательства, такие налогоплательщики привлекаются к ответственности в виде
штрафа в размерах, установленных ст.126 Налогового кодекса Украины. Кроме того,
на сумму несвоевременно уплаченного налогового обязательства начисляется пеня в
порядке, определенном ст.129 Налогового кодекса Украины.
Сектор организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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