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На фонтаны в Чернигове выделили еще 26 миллионов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:09
  • Просмотров: 15
На фонтаны в Чернигове выделили еще 26 миллионовНа сессии городского совета, состоявшейся на прошлой неделе, депутаты приняли решение направить дополнительные средства на строительство дорог, ремонт фонтанов, парков и заработную плату для педагогов.

С 1 июля повышаются тарифные разряды педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений, которые финансируются из городского бюджета.

При этом дополнительные расходы местного бюджета составят около 4,3 миллиона гривен.

Кроме того, депутаты дополнительно выделили 3,9 миллиона на энергоэффективную реконструкцию школы № 11.

Еще 5,9 миллионов направлено на текущий ремонт детсадов и школ, покупку бензокос для учреждений сферы образования и т.д.

Больше всего (74,3 миллиона) традиционно досталось жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, более 35 миллионов выделено на капитальный ремонт дорог.

Реконструкция фонтанов на Аллее героев обошлась бюджету в 16,8 миллионов, а строительство трех фонтанов в сквере Богдана Хмельницкого – в 9,2 миллионов.

В сквере также будут проведены работы по реконструкции газона и зеленых насаждений: удаление старых деревьев и корчевание пней, посадка новых деревьев и кустов, обустройство цветника и живой изгороди, установка металлических конструкций с термочашами. На эти цели выделено 4,2 миллиона гривен.

Напомним, что в ходе сессии депутаты также поддержали проект реконструкции дороги до городского пляжа по ул. Береговой, предусмотрев на это 17 миллионов гривен.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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