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На фонтаны в Чернигове выделили еще 26 миллионов
- Сегодня, 13:09
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На сессии городского совета, состоявшейся на прошлой неделе, депутаты приняли решение направить дополнительные средства на строительство дорог, ремонт фонтанов, парков и заработную плату для педагогов.
С 1 июля повышаются тарифные разряды педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений, которые финансируются из городского бюджета.
При этом дополнительные расходы местного бюджета составят около 4,3 миллиона гривен.
Кроме того, депутаты дополнительно выделили 3,9 миллиона на энергоэффективную реконструкцию школы № 11.
Еще 5,9 миллионов направлено на текущий ремонт детсадов и школ, покупку бензокос для учреждений сферы образования и т.д.
Больше всего (74,3 миллиона) традиционно досталось жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, более 35 миллионов выделено на капитальный ремонт дорог.
Реконструкция фонтанов на Аллее героев обошлась бюджету в 16,8 миллионов, а строительство трех фонтанов в сквере Богдана Хмельницкого – в 9,2 миллионов.
В сквере также будут проведены работы по реконструкции газона и зеленых насаждений: удаление старых деревьев и корчевание пней, посадка новых деревьев и кустов, обустройство цветника и живой изгороди, установка металлических конструкций с термочашами. На эти цели выделено 4,2 миллиона гривен.
Напомним, что в ходе сессии депутаты также поддержали проект реконструкции дороги до городского пляжа по ул. Береговой, предусмотрев на это 17 миллионов гривен.
С 1 июля повышаются тарифные разряды педагогическим работникам дошкольных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведений, которые финансируются из городского бюджета.
При этом дополнительные расходы местного бюджета составят около 4,3 миллиона гривен.
Кроме того, депутаты дополнительно выделили 3,9 миллиона на энергоэффективную реконструкцию школы № 11.
Еще 5,9 миллионов направлено на текущий ремонт детсадов и школ, покупку бензокос для учреждений сферы образования и т.д.
Больше всего (74,3 миллиона) традиционно досталось жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, более 35 миллионов выделено на капитальный ремонт дорог.
Реконструкция фонтанов на Аллее героев обошлась бюджету в 16,8 миллионов, а строительство трех фонтанов в сквере Богдана Хмельницкого – в 9,2 миллионов.
В сквере также будут проведены работы по реконструкции газона и зеленых насаждений: удаление старых деревьев и корчевание пней, посадка новых деревьев и кустов, обустройство цветника и живой изгороди, установка металлических конструкций с термочашами. На эти цели выделено 4,2 миллиона гривен.
Напомним, что в ходе сессии депутаты также поддержали проект реконструкции дороги до городского пляжа по ул. Береговой, предусмотрев на это 17 миллионов гривен.
Источник: 0462.ua
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