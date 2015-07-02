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Черниговские университеты – худшие в стране
- Сегодня, 13:29
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Лучший наш ВУЗ – Черниговский национальный технологический университет – только 121-й в Украине.
В этом году ежегодный университетский рейтинг «Топ 200 Украина» был составлен 11 раз подряд. В рейтинг попало три университета из Черниговской области.
Лучший результат – 121-е место – у ЧНТУ. На 155-й позиции разместился Черниговский национальный педуниверситет, а на 178-м – Нежинский государственный университет.
Это худшие показатели в Украине. В первой сотне есть как минимум по 2 ВУЗа из каждой области, включая частично оккупированные Луганскую и Донецкую.
Не в ТОП-100 лишь университетов из Черниговской, Черкасской и Житомирской областей, но Черкассы и Житомир оказались все же выше Чернигова. Их лучшие ВУЗы заняли 109 и 120 места соответственно.
В первую десятку национального рейтинга вошли признанные лидеры украинского образования – 5 киевских, по 2 львовских и харьковских и 1 днипровский.
1. Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
3. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
4. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
5. Национальный университет «Львівська політехніка»
6. Национальный горный университет
7. Национальный медичний университет имени А.А. Богомольця
8. Национальный университет биоресурсов и природопользвания
9. Львовский национальный университет имени Ивана Франко
10. Киевский национальный экономеский университет имени Вадима Гетьмана
В этом году ежегодный университетский рейтинг «Топ 200 Украина» был составлен 11 раз подряд. В рейтинг попало три университета из Черниговской области.
Лучший результат – 121-е место – у ЧНТУ. На 155-й позиции разместился Черниговский национальный педуниверситет, а на 178-м – Нежинский государственный университет.
Это худшие показатели в Украине. В первой сотне есть как минимум по 2 ВУЗа из каждой области, включая частично оккупированные Луганскую и Донецкую.
Не в ТОП-100 лишь университетов из Черниговской, Черкасской и Житомирской областей, но Черкассы и Житомир оказались все же выше Чернигова. Их лучшие ВУЗы заняли 109 и 120 места соответственно.
В первую десятку национального рейтинга вошли признанные лидеры украинского образования – 5 киевских, по 2 львовских и харьковских и 1 днипровский.
1. Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
3. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
4. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
5. Национальный университет «Львівська політехніка»
6. Национальный горный университет
7. Национальный медичний университет имени А.А. Богомольця
8. Национальный университет биоресурсов и природопользвания
9. Львовский национальный университет имени Ивана Франко
10. Киевский национальный экономеский университет имени Вадима Гетьмана
Источник: 0462.ua
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