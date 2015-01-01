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Молодежь в Чернигове СПИДом болеет меньше
- Сегодня, 14:01
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В Черниговском городском совете состоялось заседание координационного совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ/СПИДу в Чернигове.
Как отметила заместитель начальника управления здравоохранения горсовета Ольга Малец, в 2016 году впервые были выделены средства на проведение мероприятий в рамках выполнения Целевой социальной программы противодействия ВИЧ/СПИДа на 2016-2018 годы.
В то же время, по словам врача-эпидемиолога горбольницы № 2 Ларисы Луговой, эпидемическая ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Чернигове остается сложной.
По состоянию на начало текущего года на диспансерном учете находятся 942 человека. Кроме того, на учете – 74 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, из них у 24 диагноз подтвержден. 5 детей имеют диагноз СПИД.
По словам Ларисы Луговой, преобладающий путь инфицирования по городу - парентеральный (инфицирование при употреблении наркотических веществ инъекционным путем). Он составляет 53%.
В то же время в последнее время этот путь инфицирования из года в год уменьшается за счет увеличения ВИЧ-инфицированных половым путем. Сейчас этот показатель составляет 39,4%.
7,8% – доля детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.
Подавляющее большинство среди ВИЧ-инфицированных - мужчины (58%), но из года в год увеличивается удельный вес больных женщин (в 2000 году - 13%, а в 2016 году - 41,6%).
В течение 2016 обследовано 12817 человек (4,5% всего населения города). При обследованиях выявлено 163 ВИЧ-позитивных лица.
Как отметила врач, наиболее уязвимая возрастная группа – 26-49 лет, а положительным является тот факт, что с годами уменьшается количество новых случаев инфицирования среди молодежи.
82% ВИЧ-инфицированных в Чернигове – люди 25-49 лет. Дети (до 14 лет) составляют 8% от общего количества больных. Молодежь (15-24 года) – 3%, люди старше 50 лет – 7%.
Медицинскую помощь в городе ВИЧ-инфицированным лицам предоставляют все учреждения здравоохранения по месту жительства.
На сегодня по городу 856 человек получают антиретровирусную терапию, из них 23 детей.
Случаев профессионального заражения медицинских работников не зарегистрировано.
Как отметила заместитель начальника управления здравоохранения горсовета Ольга Малец, в 2016 году впервые были выделены средства на проведение мероприятий в рамках выполнения Целевой социальной программы противодействия ВИЧ/СПИДа на 2016-2018 годы.
В то же время, по словам врача-эпидемиолога горбольницы № 2 Ларисы Луговой, эпидемическая ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Чернигове остается сложной.
По состоянию на начало текущего года на диспансерном учете находятся 942 человека. Кроме того, на учете – 74 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, из них у 24 диагноз подтвержден. 5 детей имеют диагноз СПИД.
По словам Ларисы Луговой, преобладающий путь инфицирования по городу - парентеральный (инфицирование при употреблении наркотических веществ инъекционным путем). Он составляет 53%.
В то же время в последнее время этот путь инфицирования из года в год уменьшается за счет увеличения ВИЧ-инфицированных половым путем. Сейчас этот показатель составляет 39,4%.
7,8% – доля детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями.
Подавляющее большинство среди ВИЧ-инфицированных - мужчины (58%), но из года в год увеличивается удельный вес больных женщин (в 2000 году - 13%, а в 2016 году - 41,6%).
В течение 2016 обследовано 12817 человек (4,5% всего населения города). При обследованиях выявлено 163 ВИЧ-позитивных лица.
Как отметила врач, наиболее уязвимая возрастная группа – 26-49 лет, а положительным является тот факт, что с годами уменьшается количество новых случаев инфицирования среди молодежи.
82% ВИЧ-инфицированных в Чернигове – люди 25-49 лет. Дети (до 14 лет) составляют 8% от общего количества больных. Молодежь (15-24 года) – 3%, люди старше 50 лет – 7%.
Медицинскую помощь в городе ВИЧ-инфицированным лицам предоставляют все учреждения здравоохранения по месту жительства.
На сегодня по городу 856 человек получают антиретровирусную терапию, из них 23 детей.
Случаев профессионального заражения медицинских работников не зарегистрировано.
Источник: 0462.ua
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