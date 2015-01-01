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Где в Чернигове будут новые остановки?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:33
  • Просмотров: 16
Где в Чернигове будут новые остановки?В Чернигове с этого года началась установка новых современных павильонов на остановках общественного транспорта. В 2017 году их появится 59 штук.

Это будут остановки различных размеров, в зависимости от пассажиропотоков. В частности, возле рынка «Нива» и по ул. Казацкой построены остановки длиной по 4 метра, а у гостиницы «Украина» – две 8–метровые остановки, автобусная и троллейбусная.

Как рассказал начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства управления ЖКХ городского совета Евгений Дейнеко, из общего количества запланированных на этот год остановок 17 штук будет длиной 8 метров, 14 – длиной 6 метров и 28 – четырехметровых.

Перечень адресов, где будут установлены новые остановочные комплексы в 2017 году

1 – ул. Жабинского (проспект Победы, 10)

2 – гостиница «Украина» (проспект Победы, 87)

3 – ул. Гончая (проспект Победы, 103)

4 – ул. Доценко (ул. Рокоссовского, 26)

5 – Школа № 5 (ул. 1 Мая, 56)

6 – Вал (ул. Преображенская, 10)

7 – Аллея героев (ул. Елецкая, четная сторона)

8 – гостиница «Украина» (проспект Мира, 35, автобусная)

9 – гостиница «Украина» (проспект Мира, 35, троллейбусная)

10 – Пять углов (1 Мая, 24)

11 – гостиница «Украина» (проспект Победы, 90)

12 – ул. Небабы (проспект Мира, 121)

13 – ул. Максима Загривного (проспект Мира, 191)

14 – ул. Небабы (проспект Мира, 108)

15 – ул. Кирпоноса (ул. Кирпоноса, 28)

16 – ул. Толстого (ул. Толстого, 117-а)

17 – ул. Кистяковских (ул. Шевченко, 109)

18 – Диагностический центр (ул. Шевченко, 160-а)

19 – Диагностический центр (ул. Шевченко, нечетная сторона)

20 – КП «АТП 25-28» (ул. 1 Мая, 176)

21 – 7–й микрорайон (ул. Белова, нечетная сторона)

22 – Детский комбинат № 7 (ул. Защитников Украины, 2)

23 – Мясокомбинат (ул. Любечская, 151-б)

24 – Новая Подусовка (ул. Независимости, нечетная сторона)

25 – ул. Глибова (ул. Независимости, нечетная сторона)

26 – Новая Подусовка (ул. Независимости, возле церкви, четная сторона)

27 – ул. Казацкая

28 – Педагогический университет (ул. Полуботка, 68)

29 – Педагогический университет (ул. Полуботка, 53)

30 – Педагогический университет (ул. Молодчего, 9-а)

31 – Филармония (проспект Мира, 15)

32 – Красная площадь (проспект Мира, 25)

33 – Аллея героев (проспект Мира, 14)

34 – Нефтебаза (ул. Толстого, 159)

35 – ул. Гончая (ул. Киевская, 14-а)

36 – ул. Кистяковских (ул. Шевченко, 126)

37 – Переправа (ул. Шевченко, нечетная сторона)

38 – Школа № 23 (ул. Шевченко, 195)

39 – магазин «Универмаг» (ул. Шевченко, 264)

40 – магазин «Универмаг» (ул. Шевченко, 231)

41 – Детский комбинат №7 (ул. Защитников Украины, 1)

42 – кинотеатр «Жовтень» (ул. Гагарина, 21)

43 – ул. Минская (ул. Глибова, 35)

44 – Рынок (ул. Независимости, возле рынка)

45 – ул. Глибова (ул. Красносельского, парная сторона)

46 – ул. Ивана Рашевского (ул. Казацкая, 2, троллейбусная)

47 – ул. Казацкая (ул. Казацкая, 13-а)

48 – ул. Инструментальная (ул. Казацкая, нечетная сторона)

49 – ул. Инструментальная (ул. Казацкая, четная сторона)

50 – СТО «ВАЗ» (ул. Казацкая, четная сторона)

51 – СТО «ВАЗ» (ул. Казацкая, нечетная сторона)

52 – Стадион (ул. Шевченко, 63)

53 – Яловщина (ул. Проектная, нечетная сторона)

54 – ул. Алексеева (ул. Героев Чернобыля, 42)

55 – ул. Алексеева (ул. Героев Чернобыля, 65)

56 – ул. Мстиславская (ул. Героев Чернобыля, 32)

57 – ул. Стрелецкая (ул. Летная, 25-б)

58 – ул. Еськова (ул. Еськова)

59 – ул. Рокоссовскогошаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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