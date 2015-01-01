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Где в Чернигове будут новые остановки?
- Сегодня, 14:33
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В Чернигове с этого года началась установка новых современных павильонов на остановках общественного транспорта. В 2017 году их появится 59 штук.
Это будут остановки различных размеров, в зависимости от пассажиропотоков. В частности, возле рынка «Нива» и по ул. Казацкой построены остановки длиной по 4 метра, а у гостиницы «Украина» – две 8–метровые остановки, автобусная и троллейбусная.
Как рассказал начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства управления ЖКХ городского совета Евгений Дейнеко, из общего количества запланированных на этот год остановок 17 штук будет длиной 8 метров, 14 – длиной 6 метров и 28 – четырехметровых.
Перечень адресов, где будут установлены новые остановочные комплексы в 2017 году
1 – ул. Жабинского (проспект Победы, 10)
2 – гостиница «Украина» (проспект Победы, 87)
3 – ул. Гончая (проспект Победы, 103)
4 – ул. Доценко (ул. Рокоссовского, 26)
5 – Школа № 5 (ул. 1 Мая, 56)
6 – Вал (ул. Преображенская, 10)
7 – Аллея героев (ул. Елецкая, четная сторона)
8 – гостиница «Украина» (проспект Мира, 35, автобусная)
9 – гостиница «Украина» (проспект Мира, 35, троллейбусная)
10 – Пять углов (1 Мая, 24)
11 – гостиница «Украина» (проспект Победы, 90)
12 – ул. Небабы (проспект Мира, 121)
13 – ул. Максима Загривного (проспект Мира, 191)
14 – ул. Небабы (проспект Мира, 108)
15 – ул. Кирпоноса (ул. Кирпоноса, 28)
16 – ул. Толстого (ул. Толстого, 117-а)
17 – ул. Кистяковских (ул. Шевченко, 109)
18 – Диагностический центр (ул. Шевченко, 160-а)
19 – Диагностический центр (ул. Шевченко, нечетная сторона)
20 – КП «АТП 25-28» (ул. 1 Мая, 176)
21 – 7–й микрорайон (ул. Белова, нечетная сторона)
22 – Детский комбинат № 7 (ул. Защитников Украины, 2)
23 – Мясокомбинат (ул. Любечская, 151-б)
24 – Новая Подусовка (ул. Независимости, нечетная сторона)
25 – ул. Глибова (ул. Независимости, нечетная сторона)
26 – Новая Подусовка (ул. Независимости, возле церкви, четная сторона)
27 – ул. Казацкая
28 – Педагогический университет (ул. Полуботка, 68)
29 – Педагогический университет (ул. Полуботка, 53)
30 – Педагогический университет (ул. Молодчего, 9-а)
31 – Филармония (проспект Мира, 15)
32 – Красная площадь (проспект Мира, 25)
33 – Аллея героев (проспект Мира, 14)
34 – Нефтебаза (ул. Толстого, 159)
35 – ул. Гончая (ул. Киевская, 14-а)
36 – ул. Кистяковских (ул. Шевченко, 126)
37 – Переправа (ул. Шевченко, нечетная сторона)
38 – Школа № 23 (ул. Шевченко, 195)
39 – магазин «Универмаг» (ул. Шевченко, 264)
40 – магазин «Универмаг» (ул. Шевченко, 231)
41 – Детский комбинат №7 (ул. Защитников Украины, 1)
42 – кинотеатр «Жовтень» (ул. Гагарина, 21)
43 – ул. Минская (ул. Глибова, 35)
44 – Рынок (ул. Независимости, возле рынка)
45 – ул. Глибова (ул. Красносельского, парная сторона)
46 – ул. Ивана Рашевского (ул. Казацкая, 2, троллейбусная)
47 – ул. Казацкая (ул. Казацкая, 13-а)
48 – ул. Инструментальная (ул. Казацкая, нечетная сторона)
49 – ул. Инструментальная (ул. Казацкая, четная сторона)
50 – СТО «ВАЗ» (ул. Казацкая, четная сторона)
51 – СТО «ВАЗ» (ул. Казацкая, нечетная сторона)
52 – Стадион (ул. Шевченко, 63)
53 – Яловщина (ул. Проектная, нечетная сторона)
54 – ул. Алексеева (ул. Героев Чернобыля, 42)
55 – ул. Алексеева (ул. Героев Чернобыля, 65)
56 – ул. Мстиславская (ул. Героев Чернобыля, 32)
57 – ул. Стрелецкая (ул. Летная, 25-б)
58 – ул. Еськова (ул. Еськова)
59 – ул. Рокоссовского
Это будут остановки различных размеров, в зависимости от пассажиропотоков. В частности, возле рынка «Нива» и по ул. Казацкой построены остановки длиной по 4 метра, а у гостиницы «Украина» – две 8–метровые остановки, автобусная и троллейбусная.
Как рассказал начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства управления ЖКХ городского совета Евгений Дейнеко, из общего количества запланированных на этот год остановок 17 штук будет длиной 8 метров, 14 – длиной 6 метров и 28 – четырехметровых.
Перечень адресов, где будут установлены новые остановочные комплексы в 2017 году
1 – ул. Жабинского (проспект Победы, 10)
2 – гостиница «Украина» (проспект Победы, 87)
3 – ул. Гончая (проспект Победы, 103)
4 – ул. Доценко (ул. Рокоссовского, 26)
5 – Школа № 5 (ул. 1 Мая, 56)
6 – Вал (ул. Преображенская, 10)
7 – Аллея героев (ул. Елецкая, четная сторона)
8 – гостиница «Украина» (проспект Мира, 35, автобусная)
9 – гостиница «Украина» (проспект Мира, 35, троллейбусная)
10 – Пять углов (1 Мая, 24)
11 – гостиница «Украина» (проспект Победы, 90)
12 – ул. Небабы (проспект Мира, 121)
13 – ул. Максима Загривного (проспект Мира, 191)
14 – ул. Небабы (проспект Мира, 108)
15 – ул. Кирпоноса (ул. Кирпоноса, 28)
16 – ул. Толстого (ул. Толстого, 117-а)
17 – ул. Кистяковских (ул. Шевченко, 109)
18 – Диагностический центр (ул. Шевченко, 160-а)
19 – Диагностический центр (ул. Шевченко, нечетная сторона)
20 – КП «АТП 25-28» (ул. 1 Мая, 176)
21 – 7–й микрорайон (ул. Белова, нечетная сторона)
22 – Детский комбинат № 7 (ул. Защитников Украины, 2)
23 – Мясокомбинат (ул. Любечская, 151-б)
24 – Новая Подусовка (ул. Независимости, нечетная сторона)
25 – ул. Глибова (ул. Независимости, нечетная сторона)
26 – Новая Подусовка (ул. Независимости, возле церкви, четная сторона)
27 – ул. Казацкая
28 – Педагогический университет (ул. Полуботка, 68)
29 – Педагогический университет (ул. Полуботка, 53)
30 – Педагогический университет (ул. Молодчего, 9-а)
31 – Филармония (проспект Мира, 15)
32 – Красная площадь (проспект Мира, 25)
33 – Аллея героев (проспект Мира, 14)
34 – Нефтебаза (ул. Толстого, 159)
35 – ул. Гончая (ул. Киевская, 14-а)
36 – ул. Кистяковских (ул. Шевченко, 126)
37 – Переправа (ул. Шевченко, нечетная сторона)
38 – Школа № 23 (ул. Шевченко, 195)
39 – магазин «Универмаг» (ул. Шевченко, 264)
40 – магазин «Универмаг» (ул. Шевченко, 231)
41 – Детский комбинат №7 (ул. Защитников Украины, 1)
42 – кинотеатр «Жовтень» (ул. Гагарина, 21)
43 – ул. Минская (ул. Глибова, 35)
44 – Рынок (ул. Независимости, возле рынка)
45 – ул. Глибова (ул. Красносельского, парная сторона)
46 – ул. Ивана Рашевского (ул. Казацкая, 2, троллейбусная)
47 – ул. Казацкая (ул. Казацкая, 13-а)
48 – ул. Инструментальная (ул. Казацкая, нечетная сторона)
49 – ул. Инструментальная (ул. Казацкая, четная сторона)
50 – СТО «ВАЗ» (ул. Казацкая, четная сторона)
51 – СТО «ВАЗ» (ул. Казацкая, нечетная сторона)
52 – Стадион (ул. Шевченко, 63)
53 – Яловщина (ул. Проектная, нечетная сторона)
54 – ул. Алексеева (ул. Героев Чернобыля, 42)
55 – ул. Алексеева (ул. Героев Чернобыля, 65)
56 – ул. Мстиславская (ул. Героев Чернобыля, 32)
57 – ул. Стрелецкая (ул. Летная, 25-б)
58 – ул. Еськова (ул. Еськова)
59 – ул. Рокоссовского
Источник: 0462.ua
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