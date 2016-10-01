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Черниговские патрульные задержали автомобиль, который находился в розыске

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 15:04
  • Просмотров: 14
Днем 29 мая экипаж патрульной полиции на проспекте Мира обратил внимание на автомобиль Chevrolet Aveo, который, судя по номерным знаком, был зарегистрирован в Луганской области.

Несмотря на то, что сейчас участились случаи появления автомобилей-двойников с регистрацией восточных регионов Украины, полицейские проверили ориентирования на транспортное средство.

Оказалось, что Chevrolet Aveo с таким государственным номерным знаком находится в розыске - правоохранители Луганщины разыскивают лиц за совершение мошенничества, которые передвигались на автомобиле именно такой марки и таким номерным знаком.

За рулем Chevrolet был 32-летний черниговец. Мужчина рассказал полицейским, что автомобиль недавно приобрел на одном из киевских авторынков. Его привлекла невысокая цена машины. А о том, что авто находится в розыске, по словам водителя, он не знал.

Патрульные сообщили в дежурную часть об обнаружении разыскиваемого автомобиля. Дежурный офицер сразу связался с полицией Луганской области.

Автомобиль патрульные изъяли и отправили на штрафплощадку.

Управление патрульной полиции в Черниговешаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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