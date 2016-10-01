4ернігів.інфо » Стрічка новин » Черниговские патрульные задержали автомобиль, который находился в розыске
Черниговские патрульные задержали автомобиль, который находился в розыске
- Сегодня, 15:04
- Просмотров: 14
Днем 29 мая экипаж патрульной полиции на проспекте Мира обратил внимание на автомобиль Chevrolet Aveo, который, судя по номерным знаком, был зарегистрирован в Луганской области.
Несмотря на то, что сейчас участились случаи появления автомобилей-двойников с регистрацией восточных регионов Украины, полицейские проверили ориентирования на транспортное средство.
Оказалось, что Chevrolet Aveo с таким государственным номерным знаком находится в розыске - правоохранители Луганщины разыскивают лиц за совершение мошенничества, которые передвигались на автомобиле именно такой марки и таким номерным знаком.
За рулем Chevrolet был 32-летний черниговец. Мужчина рассказал полицейским, что автомобиль недавно приобрел на одном из киевских авторынков. Его привлекла невысокая цена машины. А о том, что авто находится в розыске, по словам водителя, он не знал.
Патрульные сообщили в дежурную часть об обнаружении разыскиваемого автомобиля. Дежурный офицер сразу связался с полицией Луганской области.
Автомобиль патрульные изъяли и отправили на штрафплощадку.
Управление патрульной полиции в Чернигове
Несмотря на то, что сейчас участились случаи появления автомобилей-двойников с регистрацией восточных регионов Украины, полицейские проверили ориентирования на транспортное средство.
Оказалось, что Chevrolet Aveo с таким государственным номерным знаком находится в розыске - правоохранители Луганщины разыскивают лиц за совершение мошенничества, которые передвигались на автомобиле именно такой марки и таким номерным знаком.
За рулем Chevrolet был 32-летний черниговец. Мужчина рассказал полицейским, что автомобиль недавно приобрел на одном из киевских авторынков. Его привлекла невысокая цена машины. А о том, что авто находится в розыске, по словам водителя, он не знал.
Патрульные сообщили в дежурную часть об обнаружении разыскиваемого автомобиля. Дежурный офицер сразу связался с полицией Луганской области.
Автомобиль патрульные изъяли и отправили на штрафплощадку.
Управление патрульной полиции в Чернигове
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Двое несовершеннолетних черниговцев попались при попытке сдать ворованный а ...
Вчера, 27 апреля, в два часа ночи один из экипажей патрульной полиции обратил внимание на
Черниговские патрульные задержали вора при попытке продать украденное
Вчера, 12 апреля, около трех ночи экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль такси,
В Чернигове патрульные вновь остановили водителя под кайфом
В субботу, 25 февраля, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль для того, чтобы составить на
В Чернигове из-за гололеда случилась авария
Вчера, 23 февраля, около одиннадцати часов вечера экипаж патрульной полиции обратил внимание на
Патрульные задержали черниговца, который побил чужое авто
30 октября в половине десятого вечера на линию «102» позвонил мужчина и сообщил, что неизвестный
Патрульные нашли человека, который находился в розыске
2 октября около десяти утра во время патрулирования на одной из улиц Чернигова экипаж патрульной
Добавить комментарий!