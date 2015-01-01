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«Говорящие» светофоры в Чернигове мешают некоторым горожанам отдыхать
- Сегодня, 15:31
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На улицах города установлено новые звуковые светофоры. Такое оборудование в первую очередь необходимо людям с недостатками зрения.
Звуковое сопровождение пешеходного перехода работает с утра и до 22.00.
Адреса пешеходных переходов на перекрестках, где установлено следующее оборудование:
ул. Мазепы – Музыкальная;
проспект Победы – ул. Пятницкая;
ул. Рокоссовского – ул. Доценко;
ул. Казацкая (в районе школы №15)
Ранее такие же светофоры появились на ул. 1 Мая (в районе 2-й городской больницы), на улице Шевченко (Горсад), на перекрестке проспекта Победы и ул. Кирпоноса (возе Центрального рынка).
Эти светофоры с звуковым оборудованием, которое предоставила общественная организация «УТОС».
Кроме специализированного оборудования, представители УТОС порекомендовали адреса, где есть наибольшая потребность в таких светофорах.
Работы по их установке выполнило коммунальное дорожно-строительное предприятие Черниговского городского совета за 10 тысяч гривен.
По словам руководителя КШБП Вячеслава Николенко, некоторые черниговцы жаловались на то, что «говорящие» светофоры мешают им отдыхать.
В итоге было принято решение выставить звук на минимальном уровне.
Звуковое сопровождение пешеходного перехода работает с утра и до 22.00.
Адреса пешеходных переходов на перекрестках, где установлено следующее оборудование:
ул. Мазепы – Музыкальная;
проспект Победы – ул. Пятницкая;
ул. Рокоссовского – ул. Доценко;
ул. Казацкая (в районе школы №15)
Ранее такие же светофоры появились на ул. 1 Мая (в районе 2-й городской больницы), на улице Шевченко (Горсад), на перекрестке проспекта Победы и ул. Кирпоноса (возе Центрального рынка).
Эти светофоры с звуковым оборудованием, которое предоставила общественная организация «УТОС».
Кроме специализированного оборудования, представители УТОС порекомендовали адреса, где есть наибольшая потребность в таких светофорах.
Работы по их установке выполнило коммунальное дорожно-строительное предприятие Черниговского городского совета за 10 тысяч гривен.
По словам руководителя КШБП Вячеслава Николенко, некоторые черниговцы жаловались на то, что «говорящие» светофоры мешают им отдыхать.
В итоге было принято решение выставить звук на минимальном уровне.
Источник: 0462.ua
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