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На Черниговщине горели долее 3 га экосистем
- Вчера, 16:02
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На протяжении прошедших суток пожарно-спасательными подразделениями Управления ГСЧС Украины в Черниговской области ликвидировано 5 пожаров на открытых территориях в природных экологических системах. Их площадь составила более 3 га.
Пожары зарегистрированы в Новгород-Северском, Рипкинском, Прилукском районах, а также городах Прилуки и Чернигов. Главной причиной их возникновения послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.
Следует отметить, что с начала весны на Черниговщине из-за человеческой халатности, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возник 521 пожар в экологических системам, огнем пройдена территория более 1300 га, еще 48 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан.
Только благодаря оперативному вмешательству подразделений ГСЧС Украины не допущено распространение огня на большие площади и населенные пункты.
В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.
Кроме того, отмечает, что в соответствии со ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает штрафные санкции.
ГСЧС в Черниговской области
Пожары зарегистрированы в Новгород-Северском, Рипкинском, Прилукском районах, а также городах Прилуки и Чернигов. Главной причиной их возникновения послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.
Следует отметить, что с начала весны на Черниговщине из-за человеческой халатности, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возник 521 пожар в экологических системам, огнем пройдена территория более 1300 га, еще 48 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан.
Только благодаря оперативному вмешательству подразделений ГСЧС Украины не допущено распространение огня на большие площади и населенные пункты.
В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.
Кроме того, отмечает, что в соответствии со ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает штрафные санкции.
ГСЧС в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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