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На Черниговщине горели долее 3 га экосистем

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 23
На Черниговщине горели долее 3 га экосистемНа протяжении прошедших суток пожарно-спасательными подразделениями Управления ГСЧС Украины в Черниговской области ликвидировано 5 пожаров на открытых территориях в природных экологических системах. Их площадь составила более 3 га.

Пожары зарегистрированы в Новгород-Северском, Рипкинском, Прилукском районах, а также городах Прилуки и Чернигов. Главной причиной их возникновения послужила неосторожность граждан в обращении с огнем.

Следует отметить, что с начала весны на Черниговщине из-за человеческой халатности, а также в результате выжигания мусора и прошлогодних остатков сухой растительности возник 521 пожар в экологических системам, огнем пройдена территория более 1300 га, еще 48 пожаров зарегистрировано в жилом секторе граждан.

Только благодаря оперативному вмешательству подразделений ГСЧС Украины не допущено распространение огня на большие площади и населенные пункты.

В связи с этим, Управление ГСЧС Украины в Черниговской области в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять осторожность в обращении с огнем в частном жилом секторе, а также при нахождении в лесных массивах, на открытых территориях и у торфяников.

Кроме того, отмечает, что в соответствии со ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусматривает штрафные санкции.

ГСЧС в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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