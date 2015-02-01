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В черниговских маршрутках запрещают музыку
- Вчера, 16:36
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В управлении транспорта Черниговского горсовета обратились к перевозчикам с рекомендацией запретить водителям слушать музыку во время работы.
Такой ответ на электронную петицию о запрете звучания музыки в маршрутках предоставил начальник управления Юрий Горбань, сообщает "Высокий Вал".
Несмотря на то, что петиция не набрала необходимого количества голосов, ее рассмотрели.
«Сообщаем, что управлением автоперевозчикам были направлены письма с настойчивой рекомендацией провести соответствующую работу по устранению нарушений при перевозке пассажиров, указанных в Вашем обращении», - говорится в ответе.
Напомним, в петиции предлагалось полностью запретить водителям слушать музыку на рабочем месте и вообще убрать автомагнитолы из салона. За невыполнение этих условий - накладывать на водителей штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов.
Такой ответ на электронную петицию о запрете звучания музыки в маршрутках предоставил начальник управления Юрий Горбань, сообщает "Высокий Вал".
Несмотря на то, что петиция не набрала необходимого количества голосов, ее рассмотрели.
«Сообщаем, что управлением автоперевозчикам были направлены письма с настойчивой рекомендацией провести соответствующую работу по устранению нарушений при перевозке пассажиров, указанных в Вашем обращении», - говорится в ответе.
Напомним, в петиции предлагалось полностью запретить водителям слушать музыку на рабочем месте и вообще убрать автомагнитолы из салона. За невыполнение этих условий - накладывать на водителей штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов.
Источник: 0462.ua
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