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В черниговских маршрутках запрещают музыку

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:36
  • Просмотров: 18
В черниговских маршрутках запрещают музыкуВ управлении транспорта Черниговского горсовета обратились к перевозчикам с рекомендацией запретить водителям слушать музыку во время работы.

Такой ответ на электронную петицию о запрете звучания музыки в маршрутках предоставил начальник управления Юрий Горбань, сообщает "Высокий Вал".

Несмотря на то, что петиция не набрала необходимого количества голосов, ее рассмотрели.

«Сообщаем, что управлением автоперевозчикам были направлены письма с настойчивой рекомендацией провести соответствующую работу по устранению нарушений при перевозке пассажиров, указанных в Вашем обращении», - говорится в ответе.

Напомним, в петиции предлагалось полностью запретить водителям слушать музыку на рабочем месте и вообще убрать автомагнитолы из салона. За невыполнение этих условий - накладывать на водителей штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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