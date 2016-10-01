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Городская власть Чернигова не может установить в городе контейнеры для сбора вещей для нуждающихся – нет места
- Вчера, 17:02
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Городская власть Чернигова дала официальный ответ на петицию об установке по городу специальных контейнеров для одежды и игрушек.
267 черниговцев поставили свои подписи за то, чтобы у горожан была такая возможность – отнести ненужные вещи в установленное централизованное место, откуда они бы попали к тем людям, кто в них действительно нуждается.
На что городская власть поручила рассмотреть данный вопрос Деснянскому районному в городе Чернигове совету.
В итоге Деснянский райсовет в лице его головы Владимира Грецкого ответил:
«В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у місті Чернігові ради не має можливості встановити вище вказані контейнери, тому що ні в приміщенні територіального центру, ні на території біля територіального центру немає місця.
Зібрані речі мають проходити спеціальну обробку, для розфасування та сортування необхідно виділяти додаткові кошти, та окрему штатну одиницю, що не передбачено нормативною базою територіального центру».
Также Грецкий посоветовал автору петиции обратиться с подобным вопросом к общественным организациям (в Черниговский центр социальной адаптации бездомных и безпризорных или в Красный крест), ну или в церковь.
267 черниговцев поставили свои подписи за то, чтобы у горожан была такая возможность – отнести ненужные вещи в установленное централизованное место, откуда они бы попали к тем людям, кто в них действительно нуждается.
На что городская власть поручила рассмотреть данный вопрос Деснянскому районному в городе Чернигове совету.
В итоге Деснянский райсовет в лице его головы Владимира Грецкого ответил:
«В територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деснянської районної у місті Чернігові ради не має можливості встановити вище вказані контейнери, тому що ні в приміщенні територіального центру, ні на території біля територіального центру немає місця.
Зібрані речі мають проходити спеціальну обробку, для розфасування та сортування необхідно виділяти додаткові кошти, та окрему штатну одиницю, що не передбачено нормативною базою територіального центру».
Также Грецкий посоветовал автору петиции обратиться с подобным вопросом к общественным организациям (в Черниговский центр социальной адаптации бездомных и безпризорных или в Красный крест), ну или в церковь.
Источник: 0462.ua
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