4ернігів.інфо » Стрічка новин » Гроза и ветер: как уберечь жизнь при непогоде
Гроза и ветер: как уберечь жизнь при непогоде
- Вчера, 17:48
- Просмотров: 25
Сегодня, 31 мая, по Чернигову и области ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 м / с. Об этом ЧЕline сообщили в ОАО «ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО». Энергетики напоминают гражданам правила безопасного поведения во время непогоды: - при порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач; - если вы увидели оборванный провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества; - не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать; - не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом не стоит забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей; - в случае выявления повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в колл-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
В школах Чернигова прошли занятия по электробезопасности
Накануне летних каникул специалисты ОАО «Черниговоблэнерго» во всех школах Черниговской области
В Черниговской области злоумышленники на минувших выходных украли почти 1 к ...
В Черниговской области злоумышленники на минувших выходных украли почти 1 километр электрического
На Чернигов надвигается шторм
По информации Украинского гидрометеорологического центра 20 июля по Чернигову и области ожидаются
Грозы в Черниговской области. Спасатели напоминают правила безопасности
В течение 14 и 15 июля на территории Черниговской области будут наблюдаться кратковременные дожди,
Спасатели предупреждают об опасности, которую могут скрывать брошенные вещи ...
В случае выявления вами оставленных без присмотра вещей в общественном транспорте, опросите людей,
Жителям Чернигова и Черниговской области напоминают правила поведения в усл ...
Жителям Чернигова и Черниговской области напоминают правила поведения в условиях реализации
Добавить комментарий!