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Гроза и ветер: как уберечь жизнь при непогоде

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:48
  • Просмотров: 25
Гроза и ветер: как уберечь жизнь при непогодеСегодня, 31 мая, по Чернигову и области ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 м / с. Об этом ЧЕline сообщили в ОАО «ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО». Энергетики напоминают гражданам правила безопасного поведения во время непогоды: - при порывов ветра не следует находиться под линиями электропередач; - если вы увидели оборванный провод, не следует подходить к нему на расстояние ближе 8 метров, и не допускать к нему других лиц до приезда работников Общества; - не следует касаться оборванного электрического провода и пытаться его убрать; - не пытайтесь самостоятельно устранить повреждения в электросетях, при этом не стоит забывать, что электрические провода часто проходят рядом с проводами телекоммуникационных сетей; - в случае выявления повреждения в электрических сетях немедленно сообщите в колл-центр Общества по телефону 0-800-210-310 или дежурному диспетчеру электросетей соответствующего района.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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