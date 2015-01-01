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Седнев собрал художников со всей Украины

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 23
Седнев собрал художников со всей УкраиныНа днях в поселке Седнев Черниговского района собрались художники со всей Украины. Здесь состоялся съезд Национального союза художников Украины. Собрание имело возможность принять участие в открытии долгожданного памятника живописцу Николаю Глущенко. Автор скульптуры - Дмитрий Крапива, ученик профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Владимира Чепелика. Фоторепортаж Виктора Кошмалашаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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