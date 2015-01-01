4ернігів.інфо » Стрічка новин » Седнев собрал художников со всей Украины
Седнев собрал художников со всей Украины
- Вчера, 18:02
- Просмотров: 23
На днях в поселке Седнев Черниговского района собрались художники со всей Украины. Здесь состоялся съезд Национального союза художников Украины. Собрание имело возможность принять участие в открытии долгожданного памятника живописцу Николаю Глущенко. Автор скульптуры - Дмитрий Крапива, ученик профессора Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Владимира Чепелика. Фоторепортаж Виктора Кошмала
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Седнев в творчестве отечественных художников ХХ-ХХI вв.
В Черниговском областном художественном музее имени Григория Галагана действует выставка живописи
В Сумах покажут картины черниговских художников
7 июля в «Агенції промоції «Суми» состоится открытие выставки Черниговской областной организации
В Чернигове открылась выставка, посвященная Чингизу Айтматову
Выставка, посвященная выдающемуся кыргызскому писателю, общественному и политическому деятелю
Черниговские художники продают картины в помощь армии
В Чернигове в выставочном зале областной организации Союза художников Украины стартовал
Выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства «Осенний ...
Ежегодно во второе воскресенье октября украинские художники отмечают свой профессиональный
15 сентября в Седневе начался пленэр художников «Седневская осень»
15 сентября, в пгт Седнев начал свою работу пленэр художников «Седневская осень». Как РепортерUA
Добавить комментарий!