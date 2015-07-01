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Как бросить курить – рассказал главный нарколог Чернигова

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:01
  • Просмотров: 64
Как бросить курить – рассказал главный нарколог ЧерниговаКурильщик - это самоубийца, ведь он крадет в себя от 10 до 15 лет полноценной активной жизни без болезней.

Сегодня, 31 мая, в Всемирный день без табака главный врач Черниговского областного наркологического диспансера Петр Седень в который раз отмечает:

«Нет ни одного органа в человеческом организме, который бы не страдал от табака, если человек курит».

Нарколог подчеркивает, – бросить курить возможно. Как? Читайте!

«Я провел анализ сотни людей, которые говорили, что некоторым даже на второй стадии алкоголизма легче бросить употреблять водку, чем бросить курить, – рассказывает Петр Седень. – В этом есть смысл, потому что курение вызывает как психологическую, так и физическую зависимость.

Впрочем, симптоматика синдрома отмены или абстиненции исчезает через короткое время с помощью некоторых волевых усилий со стороны самого курильщика.

Вред от курения очевиден, как и очевидно то, что главный фактор, не позволяющий человеку бросить курить раз и навсегда, кроется в лимбической системе головного мозга.

То есть, курят НЕ легкие, а, прежде всего, наш мозг, который требует все большей дозы табака потому курильщик приучил его получать какое-то эфемерное удовольствие от вскрытия пачки сигарет, вложения ее в рот, где работает уже безусловный рефлекс, и вдыхание дыма, который, собственно, из-за наличия в нем около сотни различных ядовитых веществ вызывает большой вред человеку.

Поэтому попробуйте бросить курить самостоятельно, просто не покупая очередную пачку сигарет и пытаться хотя бы некоторое время прожить без них - организм за это обязательно отблагодарит.

А если у кого-то не хватает психологического стремление бросить курить - пожалуйста, обращайтесь в наше заведение и мы совершенно бесплатно поможем вам побороть эту зависимость».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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