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Более 2000 боеприпасов лежали 70 лет возле железной дороги в Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:19
  • Просмотров: 46
Более 2000 боеприпасов лежали 70 лет возле железной дороги в Черниговской областиПиротехники закончили разминирование территории, на которой с 4 по 29 мая были обнаружены почти 2,3 тысяч боеприпасов времен Второй мировой войны.

Группа разминирования 8-го учебного центра Государственной специальной службы транспорта Министерства инфраструктуры обезвредила 2270 единиц взрывоопасных предметов.

Среди них: 230 артиллерийских снарядов калибра 45 мм, 5 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 6 артиллерийских снарядов калибра 122 мм, 2 артиллерийских снаряда калибра 152 мм, 9 минометных мин калибра 82 мм, 650 минометных мин калибра 50 мм и 1368 подрывников к артиллерийским снарядам.



Боеприпасы были обнаружены во время обследования территории в период с 4 по 29 мая на 14-м киллометре перегона Чесноковка-Дочь Юго-Западной железной дороги возле станции Чесноковка (Бахмачский район).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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