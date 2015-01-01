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Поезд убил в Черниговской области водителя «Запорожца»
- Сегодня, 13:34
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Вчера, 31 мая, на переезде между Нежином и Носовкой произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.
Авария произошла около 13.00 на регулируемом переезде между станциями Дослидное и Носовка.
Ее участниками стал пассажирский поезд №543 «Санкт-Петербург - Киев» и автомобиль «Запорожец»
За рулем автомобиля ЗАЗ-968 находился 74-летний мужчина, который погиб на месте.
Из-за ДТП поезд вынужден был задержаться на 42 минуты. Опоздала на 15 минут и электричка Нежин-Киев.
Еще одно ДТП с участием «Запорожца» вчера было зафиксировано в Бобровицком районе, где водитель не справился с авто и врезался в электроопору, после чего был госпитализирован.
Авария произошла около 13.00 на регулируемом переезде между станциями Дослидное и Носовка.
Ее участниками стал пассажирский поезд №543 «Санкт-Петербург - Киев» и автомобиль «Запорожец»
За рулем автомобиля ЗАЗ-968 находился 74-летний мужчина, который погиб на месте.
Из-за ДТП поезд вынужден был задержаться на 42 минуты. Опоздала на 15 минут и электричка Нежин-Киев.
Еще одно ДТП с участием «Запорожца» вчера было зафиксировано в Бобровицком районе, где водитель не справился с авто и врезался в электроопору, после чего был госпитализирован.
Источник: 0462.ua
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