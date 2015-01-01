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Перейдя в режим эко, предприятие в Черниговской области собирается сэкономить миллионы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:02
  • Просмотров: 24
Перейдя в режим эко, предприятие в Черниговской области собирается сэкономить миллионыНежинский жиркомбинат перейдет на биотопливо из отходов подсолнечника и ежегодно будет экономить 40,97 млн грн.

Для повышения энергоэффективности производства Укргазбанк предоставил предприятию «Нежинский жиркомбинат» эко-кредит, – сообщается на официальном сайте Укргазбанк.

Благодаря займу, выданому в форме невозобновляемой кредитной линии сроком на 3 года с лимитом 80 млн гривен, Нежинский жиркомбинат построит цех экстракции и приобретет новое энергоэффективное производственное оборудование.

Реализация проекта позволит предприятию увеличить годовые объемы переработки семян подсолнечника и производства масла почти в 4 раза, обеспечить безотходную технологию процесса путем использования отходов производства (мусор от очистки семян и шелухи) в качестве альтернативного топлива для котлов, значительно уменьшить удельный вес расходов электроэнергии на единицу продукции, а также создать дополнительно 30 рабочих мест.

Согласно предварительным подсчетам, использование в качестве топлива шелухи подсолнечника обеспечит ежегодную экономию в 40,97 млн гривен.

При этом Нежинский жиркомбинат уменьшит потребление природного газа на 2140 000 куб и выбросы СО2 в атмосферу на 4,4 тыс тонн в год.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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