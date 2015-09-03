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В Чернигове опять «выселяют» мебельный магазин на Жабинского
- Сегодня, 14:31
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Сегодня, 1 июня, вновь началось активное противостояние вокруг права собственности на мебельный магазин по ул. Жабинского, 13, пишет "Високий вал".
Утром несколько молодых людей спортивного внешности зашли в помещение и начали выносить оттуда мебель.
Как известно, страсти вокруг этого магазина разгорелись еще в феврале этого года.
Представители факторинговой компании, которая выкупила банковский долг владельца вышеуказанного магазина, пытаются занять помещения.
В то же время нынешние владельцы магазина заявляют о его рейдерском захвате.
На место происшествия прибыла полиция.
Утром несколько молодых людей спортивного внешности зашли в помещение и начали выносить оттуда мебель.
Как известно, страсти вокруг этого магазина разгорелись еще в феврале этого года.
Представители факторинговой компании, которая выкупила банковский долг владельца вышеуказанного магазина, пытаются занять помещения.
В то же время нынешние владельцы магазина заявляют о его рейдерском захвате.
На место происшествия прибыла полиция.
Источник: 0462.ua
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