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В Чернигове опять «выселяют» мебельный магазин на Жабинского

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:31
  • Просмотров: 26
В Чернигове опять «выселяют» мебельный магазин на ЖабинскогоСегодня, 1 июня, вновь началось активное противостояние вокруг права собственности на мебельный магазин по ул. Жабинского, 13, пишет "Високий вал".

Утром несколько молодых людей спортивного внешности зашли в помещение и начали выносить оттуда мебель.

Как известно, страсти вокруг этого магазина разгорелись еще в феврале этого года.

Представители факторинговой компании, которая выкупила банковский долг владельца вышеуказанного магазина, пытаются занять помещения.

В то же время нынешние владельцы магазина заявляют о его рейдерском захвате.

На место происшествия прибыла полиция.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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