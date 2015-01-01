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Нынешним летом для детей Черниговской области будет работать 462 лагеря
- Сегодня, 15:05
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В этом году оздоровлением и отдыхом планируется охватить почти 52 000 детей области. Это чуть больше половины от их общего количества. В частности оздоровительные услуги будут предоставляться более 16 тысячам детей, туристические - более 35 тысячам.
Для детворы на Черниговщине будет работать 23 учреждения оздоровления, 462 лагеря с дневным пребыванием детей и 3 палаточные городки.
Как всегда, первоочередное внимание будет уделяться детям, которые требуют особого внимания и поддержки: сиротам и лишенным родительской опеки, детям погибших участников АТО и из числа переселенцев, воспитанникам многодетных семей, детям с ограниченными функциональными возможностями.
Воспитанники интернатных учреждений области будут оздоравливаться в образовательных детских стационарных учреждениях: «Смена» (Черниговский район), «Барвинок» (Менский), «Лесная сказка» (Новгород-Северский), «Радуга» (Прилуцкий) и за рубежом.
Как свидетельствует статистика, ежегодно каждый третий школьник Черниговщины получает оздоровительно-туристические услуги в учреждениях системы образования. Среди которых на сегодня уже начали работу 306 лагерей дневного пребывания, 1 палаточный городок, 1 стационарное заведение оздоровления и отдыха.
Кстати, на базе детских учреждений оздоровления и отдыха планируется провести 175 летних школ по иностранным языкам - английскому, немецкому, французскому.
Так, с 29 мая по 11 июля в детском лагере «Юный турист», что в Черниговском районе, будет функционировать областная летняя школа для одаренных и талантливых детей. Первая смена - в форме англоязычного лагеря, профиль второй - национально-патриотическое воспитание. Работу этой школы организовало Управление образования и науки облгосадминистрации в соответствии с региональной программы оздоровления и отдыха детей Черниговской области на 2016-2020 годы.
Всего на оздоровление и отдых юных жителей Северщины планируется использовать более 53 миллионов гривен. При этом из областного бюджета выделено 32 миллионов гривен, из местных бюджетов - около 14 млн гривен, также будут привлекаться более 7млн гривен из других источников.
СПРАВКА:
На конец мая оздоровлением и отдыхом уже обеспечен почти полторы тысячи детей области. На это потрачено около 7 млн гривен.
Так, оздоровлением охвачены 546 детей, находящихся на диспансерном учете, 320 воспитанников многодетных и малообеспеченных семей, 140 сирот и лишенных родительской опеки, 133 человека детского возраста с особыми потребностями, 80 детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села, 68 детей из семей участников АТО, 65 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, 54 представители одаренной и талантливой молодежи Черниговщины и 8 детей из числа переселенцев.
Чернігівська ОДА
Для детворы на Черниговщине будет работать 23 учреждения оздоровления, 462 лагеря с дневным пребыванием детей и 3 палаточные городки.
Как всегда, первоочередное внимание будет уделяться детям, которые требуют особого внимания и поддержки: сиротам и лишенным родительской опеки, детям погибших участников АТО и из числа переселенцев, воспитанникам многодетных семей, детям с ограниченными функциональными возможностями.
Воспитанники интернатных учреждений области будут оздоравливаться в образовательных детских стационарных учреждениях: «Смена» (Черниговский район), «Барвинок» (Менский), «Лесная сказка» (Новгород-Северский), «Радуга» (Прилуцкий) и за рубежом.
Как свидетельствует статистика, ежегодно каждый третий школьник Черниговщины получает оздоровительно-туристические услуги в учреждениях системы образования. Среди которых на сегодня уже начали работу 306 лагерей дневного пребывания, 1 палаточный городок, 1 стационарное заведение оздоровления и отдыха.
Кстати, на базе детских учреждений оздоровления и отдыха планируется провести 175 летних школ по иностранным языкам - английскому, немецкому, французскому.
Так, с 29 мая по 11 июля в детском лагере «Юный турист», что в Черниговском районе, будет функционировать областная летняя школа для одаренных и талантливых детей. Первая смена - в форме англоязычного лагеря, профиль второй - национально-патриотическое воспитание. Работу этой школы организовало Управление образования и науки облгосадминистрации в соответствии с региональной программы оздоровления и отдыха детей Черниговской области на 2016-2020 годы.
Всего на оздоровление и отдых юных жителей Северщины планируется использовать более 53 миллионов гривен. При этом из областного бюджета выделено 32 миллионов гривен, из местных бюджетов - около 14 млн гривен, также будут привлекаться более 7млн гривен из других источников.
СПРАВКА:
На конец мая оздоровлением и отдыхом уже обеспечен почти полторы тысячи детей области. На это потрачено около 7 млн гривен.
Так, оздоровлением охвачены 546 детей, находящихся на диспансерном учете, 320 воспитанников многодетных и малообеспеченных семей, 140 сирот и лишенных родительской опеки, 133 человека детского возраста с особыми потребностями, 80 детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села, 68 детей из семей участников АТО, 65 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, 54 представители одаренной и талантливой молодежи Черниговщины и 8 детей из числа переселенцев.
Чернігівська ОДА
Источник: 0462.ua
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