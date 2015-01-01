В Чернигове устанавливают европейские люки по европейской технологии

Теперь благодаря новой технологии установления люков не нужно перекрывать движение автотранспорта на несколько дней, чтобы сделать кладку из кирпича и чтобы горловина зцементировалась.Сейчас Чернигиводоканал устанавливает люки производства чешского концерна KASI, которые зарекомендовали себя качественными и высокотехнологичными, и в эксплуатации намного лучше отечественных.По новой технологии люки устанавливаются так:Вместо кирпича для изготовления горловины люка используют бетонные кольца и довольно дорогую монтажную смесь. Использование быстро застывающей смеси позволяет использовать бетонные опорные кольца для восстановления и строительства колодцев.Проникающие в самые щели, смесь превращает кольца и сам люк в сплошную конструкцию, что, по сути было невозможным при использовании цемента. Тот факт, что монтажная смесь приобретает свои характеристики уже через 30 минут после использования, позволяет открывать движение транспорта фактически через те же 30 минут.Новые установленные люки - тяжелые, изготовленные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Они имеют защиту от выбивания крышки с корпуса под колесом автомобиля и выдерживают максимальнаю нагрузку до 55 тонн. Характерной изюминкой люков, которые прибыли в Чернигов, есть логотип КП «Черниговводоканал», нанесенный на крышку.Также люки из Европы имеют ряд конструктивных преимуществ. Например, наличие шарнирного соединения крышки и корпуса обеспечивает защиту от похищения. Для инспекции колодца крышка открывается на 120 °, при открытии на 90 ° - предусмотрено автоматическое блокирование крышки с целью безопасности труда. Трехточечный пружинный затвор обеспечивает защиту от выбивания крышки из корпуса под колесом автомобиля, что актуально для дорог Чернигова.По состоянию на 31 мая на автомагистралях города специалисты КП «Черниговводоканал» уже заменили более 100 старых чугунных люков на люки европейского образца.