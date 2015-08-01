﻿﻿ Полиция Чернигова ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб велосипедист » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Полиция Чернигова ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб велосипедист
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Полиция Чернигова ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб велосипедист

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:11
  • Просмотров: 25
Полиция Чернигова ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб велосипедистПолиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек.

29 мая 2017 около 15:00 водитель автомобиля «RENAULT Kangoo», двигаясь по ул. Глебова в г. Чернигове в направлении от ул. Гагарина к ул. Красносельского, напротив дома №46, совершил столкновение с велосипедом под управлением неустановленного мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия, позвонить по телефону.: (0462) 619-787, (093) 882-10-51 или 102.

Не оставайтесь равнодушными!

Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Полиция Чернигвощины разыскивает свидетелей тяжелого преступления

Полиция разыскивает свидетелей убийства мужчины в Новгород-Сиверском.

Нежинская полиция расследует трагедию на железнодорожном переезде

Полицейские Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области устанавливают обстоятельства ДТП

Полицейский сбил насмерть ребенка в Черниговской области

Прокуратура сообщила о расследовании уголовного производства по факту дорожно-транспортного

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с участием маршрутки и «Mazda»

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Чернигове, в результате которой один человек погиб и

Полиция устанавливает свидетелей ДТП

14 ноября около 17:50 в селе Новая Басань Бобровицкого района произошло дорожно-транспортное

В Чернигове водитель сбил 7-летнего ребенка и уехал. ГАИ ищет свидетелей

Государственная автомобильная инспекция в Чернигове разыскивает водителя, который совершил наезд
﻿
Видео
Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети