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Полиция Чернигова ищет свидетелей ДТП, в результате которого погиб велосипедист
- Сегодня, 16:11
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Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб человек.
29 мая 2017 около 15:00 водитель автомобиля «RENAULT Kangoo», двигаясь по ул. Глебова в г. Чернигове в направлении от ул. Гагарина к ул. Красносельского, напротив дома №46, совершил столкновение с велосипедом под управлением неустановленного мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия, позвонить по телефону.: (0462) 619-787, (093) 882-10-51 или 102.
Не оставайтесь равнодушными!
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
29 мая 2017 около 15:00 водитель автомобиля «RENAULT Kangoo», двигаясь по ул. Глебова в г. Чернигове в направлении от ул. Гагарина к ул. Красносельского, напротив дома №46, совершил столкновение с велосипедом под управлением неустановленного мужчины, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Полиция обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах данного происшествия, позвонить по телефону.: (0462) 619-787, (093) 882-10-51 или 102.
Не оставайтесь равнодушными!
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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