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В Чернигове орудовала парочка воров канализационных люков
- Сегодня, 16:37
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В дежурную часть Черниговского отдела полиции позвонил черниговец и сообщил, что неизвестные мужчина и женщина похитили и тянут в неизвестном направлении канализационный люк.
Чуть больше недели назад правоохранители «на горячем» задержали одного похитителя канализационных люков. И снова сообщение о краже. Но на этот раз речь шла о двух похитителей, мужчине и женщине.
Они похитили люк вблизи проезжей части, не задумываясь над тем, что их действия могут иметь плачевные последствия для водителей и пешеходов.
Полицейские уголовного розыска Черниговского отдела полиции начали отрабатывать территорию, где было совершено похищение, ведь далеко отойти похитители с такой ношей не смогли бы.
К объектам отработки попал и пункт приема металлолома. Хозяин заведения подтвердил факт сбыта и сообщил, что заплатил 170 гривен за единицу. Хотя его стоимость составляет около двух тысяч гривен.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий меньше чем за сутки полицейские установили свидетелей и очевидцев данного уголовного преступления, а затем вышли и на воров.
Как выяснилось, эти двое - жители одного из сел Черниговского района: женщина, 1988 года рождения, ранее судимая за кражи, и мужчина, 1980 года рождения, в отношении которого уже открыто уголовное производство за кражу телефона и сварочного аппарата.
Их задержали и доставили в полицейский участок, где они предоставили правдивые показания. Между тем люк полиция изъяла и вернула на место.
По факту кражи открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Полицейскими проверяется причастность криминального дуэта к другим подобным кражам.
Чуть больше недели назад правоохранители «на горячем» задержали одного похитителя канализационных люков. И снова сообщение о краже. Но на этот раз речь шла о двух похитителей, мужчине и женщине.
Они похитили люк вблизи проезжей части, не задумываясь над тем, что их действия могут иметь плачевные последствия для водителей и пешеходов.
Полицейские уголовного розыска Черниговского отдела полиции начали отрабатывать территорию, где было совершено похищение, ведь далеко отойти похитители с такой ношей не смогли бы.
К объектам отработки попал и пункт приема металлолома. Хозяин заведения подтвердил факт сбыта и сообщил, что заплатил 170 гривен за единицу. Хотя его стоимость составляет около двух тысяч гривен.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий меньше чем за сутки полицейские установили свидетелей и очевидцев данного уголовного преступления, а затем вышли и на воров.
Как выяснилось, эти двое - жители одного из сел Черниговского района: женщина, 1988 года рождения, ранее судимая за кражи, и мужчина, 1980 года рождения, в отношении которого уже открыто уголовное производство за кражу телефона и сварочного аппарата.
Их задержали и доставили в полицейский участок, где они предоставили правдивые показания. Между тем люк полиция изъяла и вернула на место.
По факту кражи открыто уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Полицейскими проверяется причастность криминального дуэта к другим подобным кражам.
Источник: 0462.ua
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