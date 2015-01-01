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В Чернигов собирается Гройсман

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:20
  • Просмотров: 23
В Чернигов собирается ГройсманС рабочим визитом в Чернигов собирается Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом стало известно из собственных источников – информирует Высокий вал.

Точная дата пока неизвестна, предварительно называют 11 июня.

Гройсман в ходе визита посетит предприятие «Чексил».

Напомним, последний раз премьер посещал Чернигов 17 января 2017.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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