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В Чернигов собирается Гройсман
- Сегодня, 17:20
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С рабочим визитом в Чернигов собирается Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом стало известно из собственных источников – информирует Высокий вал.
Точная дата пока неизвестна, предварительно называют 11 июня.
Гройсман в ходе визита посетит предприятие «Чексил».
Напомним, последний раз премьер посещал Чернигов 17 января 2017.
Точная дата пока неизвестна, предварительно называют 11 июня.
Гройсман в ходе визита посетит предприятие «Чексил».
Напомним, последний раз премьер посещал Чернигов 17 января 2017.
Источник: 0462.ua
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