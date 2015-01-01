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«Десну» не пускают в премьер-лигу?
- Сегодня, 17:44
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Сайт «Sport Arena» опубликовал информацию о том, что ФК «Десна» якобы не прошел аттестацию и не сможет выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.
Сообщается, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ. Вместо нее в элите будет играть «Верес», занявший в первой лиге 3-е место.
Ривненская команда, дескать, предоставила гарантии по реконструкции стадиона, тогда как доводы Чернигова Федерацию футбола Украины не убедили.
Председатель федерации футбола Черниговской области и глава одного из комитетов ФФУ Геннадий Прокопович объяснил сайту 0462.ua, что никакой официальной информации по этому вопросу пока нет.
- Поки що це чутки, - объяснил он и попросил подождать до завтра – 2 июня.
Директор ФК «Десна» Игорь Ушарук подтвердил, что официально клуб никто о результатах аттестации не уведомлял. В клубе ждут новостей либо сегодня вечером, либо 2 июня.
- На цю хвилину я не можу нічого коментувати, - сказал наш собеседник.
Сообщается, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ. Вместо нее в элите будет играть «Верес», занявший в первой лиге 3-е место.
Ривненская команда, дескать, предоставила гарантии по реконструкции стадиона, тогда как доводы Чернигова Федерацию футбола Украины не убедили.
Председатель федерации футбола Черниговской области и глава одного из комитетов ФФУ Геннадий Прокопович объяснил сайту 0462.ua, что никакой официальной информации по этому вопросу пока нет.
- Поки що це чутки, - объяснил он и попросил подождать до завтра – 2 июня.
Директор ФК «Десна» Игорь Ушарук подтвердил, что официально клуб никто о результатах аттестации не уведомлял. В клубе ждут новостей либо сегодня вечером, либо 2 июня.
- На цю хвилину я не можу нічого коментувати, - сказал наш собеседник.
Источник: 0462.ua
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