﻿﻿ «Десну» не пускают в премьер-лигу? » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » «Десну» не пускают в премьер-лигу?
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

«Десну» не пускают в премьер-лигу?

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:44
  • Просмотров: 26
«Десну» не пускают в премьер-лигу?Сайт «Sport Arena» опубликовал информацию о том, что ФК «Десна» якобы не прошел аттестацию и не сможет выступать в следующем сезоне в Премьер-лиге.

Сообщается, что «Десна» не получила аттестат на участие в УПЛ. Вместо нее в элите будет играть «Верес», занявший в первой лиге 3-е место.

Ривненская команда, дескать, предоставила гарантии по реконструкции стадиона, тогда как доводы Чернигова Федерацию футбола Украины не убедили.

Председатель федерации футбола Черниговской области и глава одного из комитетов ФФУ Геннадий Прокопович объяснил сайту 0462.ua, что никакой официальной информации по этому вопросу пока нет.

- Поки що це чутки, - объяснил он и попросил подождать до завтра – 2 июня.

Директор ФК «Десна» Игорь Ушарук подтвердил, что официально клуб никто о результатах аттестации не уведомлял. В клубе ждут новостей либо сегодня вечером, либо 2 июня.

- На цю хвилину я не можу нічого коментувати, - сказал наш собеседник.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Черниговской «Десне» усложнили задачу попадания в Премьер-лигу

Расширения Премьер-лиги на сезоне 2017/2018 не будет. Так что черниговской «Десне» нельзя

Черниговская «Десна» готовится к участию в Премьер-лиге

Шесть клубов первой лиги проходят аттестацию для участия в Премьер-лиге в сезоне 2017/2018. Среди

Черниговская «Десна» готовится к Премьер-лиге

Пять футбольных клубов, выступающих в текущем сезоне в первой лиге, приняли участие в семинаре по

Черниговская «Десна» готова была потратить на Премьер-лигу 10 миллионов дол ...

Исполнительный директор ФК «Десна» заверил, что команда, несмотря на проблемы с инфраструктурой,

«Десна» согласна стать 16-й командой в чемпионате Украины

Исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук прокомментировал возможное приглашение черниговской

«Десну» готовы пригласить в Премьер-лигу

Черниговская «Десна» может выступить в украинской Премьер-лиге в новом сезоне.
﻿
Видео
Найти работу своей мечты помогают мультики Директор черниговской школы разговаривает матом (18+) Полиция и таксисты спорят из-за знака в центре Чернигова Чилдрен-кинофест в Чернигове (Видео) "Десна" отпраздновала выход в Премьер-лигу с шампанским. Троллейбусы из Львова приедут в Чернигов
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети