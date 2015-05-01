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Навес над кооперативным техникумом в Чернигове ремонтируют с нарушениями
- Сегодня, 18:23
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Ремонт витражного навеса на кооперативном техникуме, некогда носившем название Черниговское реальное училище, проводится без соответствующих разрешений органов охраны культурного наследия. Об этом сообщает научный секретарь «Чернігів Стародавній» на своей странице в «Фейсбук» Сергей Черняков.
Как уже сообщалось в средствах массовой информации, руководство Черниговского кооперативного колледжа – памятнике градостроительства и архитектуры местного значения – решило заменить стекло витражного навеса на кровельный материал коричневого цвета.
Однако, эти работы не были согласованы с Управлением градостроительства и архитектуры Черниговской ОГА и Управлением архитектуры и градостроительства Черниговского горсовета, пишет Сергей Черняков.
По его словам, таким образом был нарушен охранный договор.
– Цей конфлікт обговорено із Ніною Тарапатою (відділ територіального планування та охорони пам’яток архітектури Управління містобудування та архітектури ОДА) та Людмилою Шевкопляс (заступник директора Чернігівського кооперативного коледжу). Йшлося про відновлення первісного вигляду старовинного вітражу, - сообщает он.
По сведениям историков, цветных фотографий того времени не осталось, сохранились лишь черно-белые.
Однако председатель областной организации Общества охраны памятников истории и культуры Константин Ягодовский утверждает, что существуют сведения, указывающие на то, что витраж состоял из стеклянных вставок двух цветов: синего и красного.
Со своей стороны руководство колледжа поясняет, что основной проблемой было то, что зимой сосульки падали с крыши на навес и разбивали стекло, порой даже на людей.
– Поціновувачі старовини Чернігова наполягають на необхідності відновлення первісного вигляду вітражного навісу. Доцільно звернутися за допомогою і до місцевих майстрів вітражу, - предложил Сергей Черняков.
Сергей Черняков
Как уже сообщалось в средствах массовой информации, руководство Черниговского кооперативного колледжа – памятнике градостроительства и архитектуры местного значения – решило заменить стекло витражного навеса на кровельный материал коричневого цвета.
Однако, эти работы не были согласованы с Управлением градостроительства и архитектуры Черниговской ОГА и Управлением архитектуры и градостроительства Черниговского горсовета, пишет Сергей Черняков.
По его словам, таким образом был нарушен охранный договор.
– Цей конфлікт обговорено із Ніною Тарапатою (відділ територіального планування та охорони пам’яток архітектури Управління містобудування та архітектури ОДА) та Людмилою Шевкопляс (заступник директора Чернігівського кооперативного коледжу). Йшлося про відновлення первісного вигляду старовинного вітражу, - сообщает он.
По сведениям историков, цветных фотографий того времени не осталось, сохранились лишь черно-белые.
Однако председатель областной организации Общества охраны памятников истории и культуры Константин Ягодовский утверждает, что существуют сведения, указывающие на то, что витраж состоял из стеклянных вставок двух цветов: синего и красного.
Со своей стороны руководство колледжа поясняет, что основной проблемой было то, что зимой сосульки падали с крыши на навес и разбивали стекло, порой даже на людей.
– Поціновувачі старовини Чернігова наполягають на необхідності відновлення первісного вигляду вітражного навісу. Доцільно звернутися за допомогою і до місцевих майстрів вітражу, - предложил Сергей Черняков.
Сергей Черняков
Источник: 0462.ua
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