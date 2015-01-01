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На Черниговщине полиция обнаружила очередных коррупционеров

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:01
  • Просмотров: 22
На Черниговщине полиция обнаружила очередных коррупционеровПолиция Черниговщины активно борется с нечистыми на руку чиновниками, которые привыкли решать проблемы с помощью коррупционных схем. Так, недавно они направили в суд протоколы об очередных админиправопорушення.

Речь идет о четырех административных протоколах, которые работники Управления защиты экономики в Черниговской области составили согласно Закону Украины «О предотвращении коррупции».

Так, один из председателей райсоветов на Черниговщине самостоятельно решил вопрос о своем премировании, которое превышало максимально допустимый предел. К тому же это решение человек принял без соответствующего решения районного совета. Таким образом, он нарушил ст. 28 (Предотвращение и урегулирование конфликта интересов) Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Этот поступок повлек за собой два протокола по ч. 1 и ч. 2 ст.172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов). Если раньше чиновник планировал увеличить размер своего кошелька, то теперь ему придется заплатить штраф.

Попадался на конфликте интересов и депутат одного из сельских советов Черниговской области, который проголосовал за предоставление себе права аренды земельного участка, где он планировал осуществлять строительство и обслуживание здания торговли.

На него сотрудники управления защиты экономики составили аналогичные протоколы. Впрочем, размер наказания для него определит суд.

Однако, на Черниговщине подобных случаев в десятки раз больше. Только с начала года сотрудники Управления защиты экономики в Черниговской области направили в суд 69 протоколов, которые так или иначе касаются коррупции. Суды уже успели рассмотреть 43 административных протокола, по результатам решений должникам пришлось уплатить 55 000 гривен штрафов.

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Источник: 0462.ua

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