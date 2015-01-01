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Фанаты черниговской «Десны» намерены в Киеве пикетировать ФФУ

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 14:32
  • Просмотров: 26
Фанаты черниговской «Десны» намерены в Киеве пикетировать ФФУСегодня Федерация футбола Украины должна назвать состав участников Премьер-лиги на следующий сезон.

В связи с тем, что накануне появилась информация о намерении ФФУ отказать черниговской «Десне» в выдаче аттестата для участия в чемпионате, болельщики решили использовать определенные методы воздействия на футбольных чиновников.

Сегодня утром в Киев на автобусах отправилась группа поддержки. Об инициативе сообщил один из представителей фанатского движения в Чернигове, член наблюдательного совета ФК «Десна» Дмитрий Дорошко.

- Друзья! Один не хороший орган под названием Федерация футбола Украины, решил сделать большую гадость нашему городу и «продать» наше место в УПЛ!

Именно поэтому всех кому не безразлична судьба нашего родного футбольного клуба Десна официально приглашаю на «экскурсию» в Киев!

Отправляемся в 6:30 от стадиона им. Гагарина! Транспорт есть!


Напомним, что «Десна» досрочно заняла 2-е место в первой лиге, что, соглансо регламенту, дает право на выход в Премьер-лигу.
Однако накануне появились слухи о том, что ФФУ намерена отказать черниговскому клубу в выдаче аттестата и пустить в УПЛ ривненский «Верес», занявший 3-е место в чемпионате.

Официальное решение будет обнародовано сегодня после 12.00.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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