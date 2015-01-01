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Владельцы «Десны» могут оставить клуб без денег
- Сегодня, 15:12
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Вице-президент «Десны» Игорь Базалинский черех официальный сайт клуба прокомментировал слухи о том, что клуб может не получить право выступать в новом сезоне в Премьер-лиге.
- Какой главный критерий при повышении в классе? Ответ очевиден – спортивный принцип. Своей игрой «Десна» заслужила участие в УПЛ, и это при том, что команда ни одного матча не провела на родном стадионе, по сути, весь сезон проведя на выезде.
«Десна» в очном противостоянии обыграла «Верес» и «Ильичевец», стала лучшей командой 2017 года в первой лиге и не сможет повыситься в классе?
Следующий аргумент – инфраструктура. Стадион принадлежит государству, и несмотря на это «Десна» проводит реконструкцию стадиона. Есть ли в Украине еще один такой клуб, который в настоящее время собственными средствами реконструирует государственный стадион?
Для игроков созданы условия для полноценных тренировок, завершаются работы по сдаче гостиничного комплекса со всеми удобствами, на основном поле завершения укладку современного газона с электроподогревом и поливом, как того и требует аттестационный комитет ФФУ.
«Десна», которая по спортивному принципу заслужила право на повышение в классе и приводит свою инфраструктуру с требованиями элитного дивизиона снова останется в первой лиге, а «Верес», который уступил по всем показателям и не имеет инфраструктуры будет играть в УПЛ?
Возникает логичный вопрос – какой смысл вкладывать средства в развитие клуба, если спортивный принцип забыт совсем и победитель определяется не на футбольных полях, а в кабинетах?
«Десна» не получает помощь из бюджета страны и на 100% финансируется за счет владельцев, поэтому если чиновников ФФУ не победит здравый смысл и Чернигов оставят без большого футбола, на который команда, клуб, город и весь регион действительно заслужили, то мы не видим смысла в дальнейшем финансировании клуба.
Мы понимаем, что это большой удар для наших болельщиков, они точно заслуживают профессиональный футбол в регионе, и учитывая обстоятельства, мы уверены, что наши фанаты с пониманием отнесутся к ситуации.
Если планомерно развивать клуб, впервые в истории Черниговщины вывести его в высший дивизион и не сыграть там из-за действий чиновников, то нормальное дальнейшее развитие клуба просто невозможно, – заявил Игорь Базалинский.
Bсполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что в случае отказа в выдаче аттестата, существует 50-процентная вероятность, что футбольный клуб прекратит существование.
Напомним, что президентом клуба является Алексей Чеботарев, который находится в розыске и обвиняется по 3 статьям Уголовного кодекса - похищение человека, пытки, умышленное убийство.
Все эпизоды следствие относит к событиям зимы 2013-2014 годов, когда в ходе Революции Достоинства в Киеве были убиты активисты Майдана.
- Какой главный критерий при повышении в классе? Ответ очевиден – спортивный принцип. Своей игрой «Десна» заслужила участие в УПЛ, и это при том, что команда ни одного матча не провела на родном стадионе, по сути, весь сезон проведя на выезде.
«Десна» в очном противостоянии обыграла «Верес» и «Ильичевец», стала лучшей командой 2017 года в первой лиге и не сможет повыситься в классе?
Следующий аргумент – инфраструктура. Стадион принадлежит государству, и несмотря на это «Десна» проводит реконструкцию стадиона. Есть ли в Украине еще один такой клуб, который в настоящее время собственными средствами реконструирует государственный стадион?
Для игроков созданы условия для полноценных тренировок, завершаются работы по сдаче гостиничного комплекса со всеми удобствами, на основном поле завершения укладку современного газона с электроподогревом и поливом, как того и требует аттестационный комитет ФФУ.
«Десна», которая по спортивному принципу заслужила право на повышение в классе и приводит свою инфраструктуру с требованиями элитного дивизиона снова останется в первой лиге, а «Верес», который уступил по всем показателям и не имеет инфраструктуры будет играть в УПЛ?
Возникает логичный вопрос – какой смысл вкладывать средства в развитие клуба, если спортивный принцип забыт совсем и победитель определяется не на футбольных полях, а в кабинетах?
«Десна» не получает помощь из бюджета страны и на 100% финансируется за счет владельцев, поэтому если чиновников ФФУ не победит здравый смысл и Чернигов оставят без большого футбола, на который команда, клуб, город и весь регион действительно заслужили, то мы не видим смысла в дальнейшем финансировании клуба.
Мы понимаем, что это большой удар для наших болельщиков, они точно заслуживают профессиональный футбол в регионе, и учитывая обстоятельства, мы уверены, что наши фанаты с пониманием отнесутся к ситуации.
Если планомерно развивать клуб, впервые в истории Черниговщины вывести его в высший дивизион и не сыграть там из-за действий чиновников, то нормальное дальнейшее развитие клуба просто невозможно, – заявил Игорь Базалинский.
Bсполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что в случае отказа в выдаче аттестата, существует 50-процентная вероятность, что футбольный клуб прекратит существование.
Напомним, что президентом клуба является Алексей Чеботарев, который находится в розыске и обвиняется по 3 статьям Уголовного кодекса - похищение человека, пытки, умышленное убийство.
Все эпизоды следствие относит к событиям зимы 2013-2014 годов, когда в ходе Революции Достоинства в Киеве были убиты активисты Майдана.
Источник: 0462.ua
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