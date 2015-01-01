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«Десна» объединится с донецким «Олимпиком», чтобы сыграть в «Премьер-лиге»?
- Сегодня, 15:33
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В случае отказа в выдаче аттестата для участия в УПЛ, черниговский клуб может договориться с донецким «Олимпиком» о слиянии, пишет football.ua.
«Олимпик», который в недавно завершившемся чемпионате занял 4-е место и получил путевку в Лигу Европы, рассматривает возможность объединения с «Десной» в один клуб.
Переговоры продолжаются между клубами уже на протяжении сезона.
Предполагается, что команда будет жить и тренироваться в Киеве, а проводить домашние матчи в Чернигове, в случае объединения.
Представитель пресс-службы черниговского клуба назвал это «бредом», а исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что со стороны «Олимпика» никто в клуб не обращался.
- Об объединении речи не было. Возможно, донецкий клуб обращался, например, к руководству города по поводу проведения своих домашних матчей в Чернигове, так как у них были проблемы со стадионом. Но к нам даже никто не обращался, – сказал Игорь Ушарук.
Напомним, «Десна», занявшая второе место в первой лиге, рискует оказаться вне Премьер-лиги.
Вице-президент «Десны» уже заявил, что если клуб не примут в УПЛ, то клуб может остаться без финансирования.
«Олимпик», который в недавно завершившемся чемпионате занял 4-е место и получил путевку в Лигу Европы, рассматривает возможность объединения с «Десной» в один клуб.
Переговоры продолжаются между клубами уже на протяжении сезона.
Предполагается, что команда будет жить и тренироваться в Киеве, а проводить домашние матчи в Чернигове, в случае объединения.
Представитель пресс-службы черниговского клуба назвал это «бредом», а исполнительный директор «Десны» Игорь Ушарук заявил, что со стороны «Олимпика» никто в клуб не обращался.
- Об объединении речи не было. Возможно, донецкий клуб обращался, например, к руководству города по поводу проведения своих домашних матчей в Чернигове, так как у них были проблемы со стадионом. Но к нам даже никто не обращался, – сказал Игорь Ушарук.
Напомним, «Десна», занявшая второе место в первой лиге, рискует оказаться вне Премьер-лиги.
Вице-президент «Десны» уже заявил, что если клуб не примут в УПЛ, то клуб может остаться без финансирования.
Источник: 0462.ua
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