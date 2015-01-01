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Черниговская область – лидер по привлеченным инвестициям. Но так нечестно
- Сегодня, 16:02
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Методика оценки объемов инвестиций в экономику каждой из областей – не совсем точно отражает реалии, считает директор рейтингового агентства «Евро-рейтинг» Григорий Перерва, объяснивший ситуацию для издания ABCNews.
По мнению эксперта, корректней отказаться от «накопительного» принципа (вся сумма инвестиций поделенная на количество жителей) и сравнивать чистый приток акционерного капитала (разницу между притоком и оттоком).
При таком подходе лидером с огромным отрывом от других является Черниговская область.
Вот как выглядят 10 лучших областей по итогам 2016 года по чистому притоку на число жителей:
- Анализируя именно привлеченный за прошлый год капитал, мы видим, что в десятку лучших вошли Кировоградская, Закарпатская, Николаевская и Черниговская области. При этом Черниговская оказалась на первом месте, - отмечает Григорий Перерва.
Правда, инвестиционный рывок Черниговской области объясняется в основном одним решением акционеров «ВАТ-Прилуки» нарастить свой акционерный капитал.
По этой же причине Черниговщина лидирует и по приросту иностранных инвестиций – 161,5%.
По мнению эксперта, корректней отказаться от «накопительного» принципа (вся сумма инвестиций поделенная на количество жителей) и сравнивать чистый приток акционерного капитала (разницу между притоком и оттоком).
При таком подходе лидером с огромным отрывом от других является Черниговская область.
Вот как выглядят 10 лучших областей по итогам 2016 года по чистому притоку на число жителей:
- Анализируя именно привлеченный за прошлый год капитал, мы видим, что в десятку лучших вошли Кировоградская, Закарпатская, Николаевская и Черниговская области. При этом Черниговская оказалась на первом месте, - отмечает Григорий Перерва.
Правда, инвестиционный рывок Черниговской области объясняется в основном одним решением акционеров «ВАТ-Прилуки» нарастить свой акционерный капитал.
По этой же причине Черниговщина лидирует и по приросту иностранных инвестиций – 161,5%.
Источник: 0462.ua
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