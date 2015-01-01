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В Чернигове заработали пришкольные лагеря. Один день - 35 гривен
- Сегодня, 16:04
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С 1 июня в городе начали свою работу дневные пришкольные лагеря. Работать они будут в 34 общеобразовательных учебных заведениях по 21 июня.
Всего более 2000 детей проведут время под присмотром опытных педагогов. Им обещают разнообразные воспитательные и развлекательные мероприятия, интересные экскурсии и встречи, конкурсы, викторины и соревнования.
1973 ребенка льготных категорий будут питаться за счет городского бюджета. Для этого из городской казны выделено 967 000 грн (35 грн в день на одного ребенка).
Родители будут платить трехразовое питание детей: завтрак, обед и полдник. Стоимость одного дня – 35 гривен.
Питание школьников осуществляет коммунальное предприятие Черниговского городского совета «Шкільне». Меню согласовано с главным санитарным врачом Чернигова.
На базе пришкольных лагерей с дневным пребыванием организована работа языковых лагерей в школах №1, 2, 11, 15, 19, 22, 35, 36. Кроме того, в гимназии №31 работает летняя школа хореографии.
Во время пребывания в лагере дети находятся под присмотром школьных медицинских сестер. Особое внимание уделено вопросам соблюдения техники безопасности.
Всего более 2000 детей проведут время под присмотром опытных педагогов. Им обещают разнообразные воспитательные и развлекательные мероприятия, интересные экскурсии и встречи, конкурсы, викторины и соревнования.
1973 ребенка льготных категорий будут питаться за счет городского бюджета. Для этого из городской казны выделено 967 000 грн (35 грн в день на одного ребенка).
Родители будут платить трехразовое питание детей: завтрак, обед и полдник. Стоимость одного дня – 35 гривен.
Питание школьников осуществляет коммунальное предприятие Черниговского городского совета «Шкільне». Меню согласовано с главным санитарным врачом Чернигова.
На базе пришкольных лагерей с дневным пребыванием организована работа языковых лагерей в школах №1, 2, 11, 15, 19, 22, 35, 36. Кроме того, в гимназии №31 работает летняя школа хореографии.
Во время пребывания в лагере дети находятся под присмотром школьных медицинских сестер. Особое внимание уделено вопросам соблюдения техники безопасности.
Источник: 0462.ua
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