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Завалил спортзал, а через 5 лет возглавил Управление капитального строительства Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 16:33
  • Просмотров: 27
Завалил спортзал, а через 5 лет возглавил Управление капитального строительства Черниговской областиНовым начальником управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации назначен Богдан Нечепа. Эту информацию ПИК подтвердили источники в ОГА.

29 апреля, новый начальник был официально представлен сотрудникам управления.

Интересно, что Нечепа является конечным владельцем фирмы ООО «Монтаж-Энергострой» из Славутича.

В ноябре 2012 года именно после работ по утеплению фундамента этой фирмы завалился спортивный зал в черниговской школе №11.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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