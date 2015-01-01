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Завалил спортзал, а через 5 лет возглавил Управление капитального строительства Черниговской области
- Сегодня, 16:33
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Новым начальником управления капитального строительства Черниговской областной государственной администрации назначен Богдан Нечепа. Эту информацию ПИК подтвердили источники в ОГА.
29 апреля, новый начальник был официально представлен сотрудникам управления.
Интересно, что Нечепа является конечным владельцем фирмы ООО «Монтаж-Энергострой» из Славутича.
В ноябре 2012 года именно после работ по утеплению фундамента этой фирмы завалился спортивный зал в черниговской школе №11.
29 апреля, новый начальник был официально представлен сотрудникам управления.
Интересно, что Нечепа является конечным владельцем фирмы ООО «Монтаж-Энергострой» из Славутича.
В ноябре 2012 года именно после работ по утеплению фундамента этой фирмы завалился спортивный зал в черниговской школе №11.
Источник: 0462.ua
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