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Черниговцы, будьте готовы, что радио и телевидение отключат!
- Сегодня, 17:13
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Черниговский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщает, что в один из дней с 6 по 8 июня (в зависимости от погодных условий) в течение 4 часов в период с 08: 00-17: 00 на РТПС Чернигов будут проводиться ремонтные работы на АФС ОВЧ-ЧМ нижнего диапазона с отключением всех телевизионных и радиовещательных передатчиков.
Источник: 0462.ua
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