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Черниговцы, будьте готовы, что радио и телевидение отключат!

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:13
  • Просмотров: 17
Черниговцы, будьте готовы, что радио и телевидение отключат!Черниговский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения сообщает, что в один из дней с 6 по 8 июня (в зависимости от погодных условий) в течение 4 часов в период с 08: 00-17: 00 на РТПС Чернигов будут проводиться ремонтные работы на АФС ОВЧ-ЧМ нижнего диапазона с отключением всех телевизионных и радиовещательных передатчиков.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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