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Хотел сэкономить - потерял деньги. Черниговцы продолжают верить мошенникам
- Сегодня, 17:33
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За помощью в полицию Черниговщины 31 мая обратился человек, который попал в мошеннические сети.
Мужчина с Бахмачского района хотел станок для ремонта обуви, но на его приобретении он решил сэкономить, поэтому искал аппарат в сети Интернет. Позавчера в сети он нашел станок и мошенник, который обманул его на кругленькую сумму.
Схема стара как мир: сначала человек делал вид вежливого продавца, а затем попросил предоплату. Счастливый покупатель перевел 4000 гривен на счет псевдопродавца, но свой товар так и не получил, ведь в планах мошенника это и не входило.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований и открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Полиция советует: рассчитываться с продавцом за товар нужно исключительно после получения товара. Это убережет ваши деньги и не даст мошенникам возможности вас обмануть.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Мужчина с Бахмачского района хотел станок для ремонта обуви, но на его приобретении он решил сэкономить, поэтому искал аппарат в сети Интернет. Позавчера в сети он нашел станок и мошенник, который обманул его на кругленькую сумму.
Схема стара как мир: сначала человек делал вид вежливого продавца, а затем попросил предоплату. Счастливый покупатель перевел 4000 гривен на счет псевдопродавца, но свой товар так и не получил, ведь в планах мошенника это и не входило.
Информация о происшествии зарегистрирована в Едином реестре досудебных расследований и открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Полиция советует: рассчитываться с продавцом за товар нужно исключительно после получения товара. Это убережет ваши деньги и не даст мошенникам возможности вас обмануть.
Сектор коммуникаций с общественностью ГУНП в Черниговской области
Источник: 0462.ua
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