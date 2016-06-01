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Дело черниговского торговца людьми направлено в суд

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 18:17
  • Просмотров: 20
Дело черниговского торговца людьми направлено в судПод процессуальным руководством прокуратуры области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении местного жителя, который в конце 2016 завербовал двух женщин с целью их сексуальной эксплуатации на территории Китайской Народной Республики.

Во время сопровождения в феврале 2017 одной из них на самолет сообщением «Киев-Пекин» в аэропорту правоохранителями злоумышленник был задержан.

Сейчас обвинительный акт по ч. Ч. 1, 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) направлен в суд для рассмотрения по существу.

Справка: санкция ч. 2 ст. 149 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Пресс-служба прокуратуры Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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