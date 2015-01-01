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Скоро черниговцы увидят тысячу гривен одной купюрой
- Сегодня, 09:00
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Вскоре в Украине будет представлено купюру номиналом 1000 гривен.
Саму банкноту уже отпечатали, сообщает УНН со ссылкой на источник в Нацбанке.
Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.
В Нацбанке также уточнили, что вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.
Отметим, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен.
Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, но сроки введения банкноты ни назывались.
Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.
Саму банкноту уже отпечатали, сообщает УНН со ссылкой на источник в Нацбанке.
Стало известно, что банкнотная фабрика уже изготовила купюру, которую планируют представить вскоре, вероятно, приурочив к какому-то празднику.
В Нацбанке также уточнили, что вероятно, на купюре изображен академик Владимир Вернадский.
Отметим, еще в 2016 году появилась информация о возможности введения купюры номиналом тысяча гривен.
Тогда представители Нацбанка подтвердили, что такие планы есть, но сроки введения банкноты ни назывались.
Кроме того, представители НБУ опровергли информацию о том, что на купюре будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш. Однако, так и не сообщили, чей портрет украсит банкноту.
Источник: 0462.ua
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